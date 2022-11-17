Війна була всюди, – житель Бахмута про початок вторгнення Росії в Україну

21-річному Михайлу Огаркову довелося покинути свій дім у Бахмуті. Хлопець дуже пам’ятає ранок 24 лютого.

Саме 24 лютого у брата Михайла був день народження. Його родина прокинулась і побачила повідомлення, що почалася війна, а по Києву б’ють ракетами. Про це хлопець розповів 24 каналу в межах проєкту СВОЇ.

До теми Тілом я в Києві, але душею і серцем залишаюся там, – історія Михайла про виїзд з Бахмута

Війна була всюди

Михайло розповів, що спочатку не повірив у те, що почалась війна. Він подумав, що це жарт.

Але потім побачив у телеграмі фото, відео, багато новин… Я навіть не злякався, просто було розуміння того, що потрібно щось робити, аби вижити, бо було зрозуміло, що це не закінчиться за день. Ми одразу пішли по магазинах. Більшість були вже зачинені тоді. Але ми ходили й шукали, готувалися до всього,

– зазначив хлопець.

За словами Михайла, думок про виїзд не було ні тоді, ні через 5 – 6 місяців. До перших таких серйозних бомбардувань Бахмута всі думали, що все минеться, як у 2014 році, коли наші воїни зайшли та вигнали терористів.

"Та коли вже росіяни почали бомбити Бахмут, звідти почали виїжджати люди, але не всі. Виїжджали найвразливіші. Нам і не було куди виїжджати. Київ тоді також почали обстрілювати, в Одесі те саме. Війна була всюди, де в нас були родичі чи знайомі, до яких ми б могли приїхати", – розповів Михайло.

Ворог знищив понад 60% Бахмута

Окупанти вже не перший місяць намагаються захопити Бахмут, але стикаються з потужним опором ЗСУ. Жодні спроби ворога зайти у місто не дають результату.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що на Бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб прорвати оборону ЗСУ або зайти в місто, або обійти його. Це для того, щоб надалі розвивати свій наступ.

За його словами, окупанти перекидають значні сили на вказані напрямки, розподіляють їх, щоб, потерпаючи фіаско на інших напрямках, хоч десь здобути успіх.

Варте уваги – ЗСУ показали, як ворог обстрілює Бахмут фосфорними снарядами: дивіться відео