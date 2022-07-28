У Бахмуті все ще розбирають руїни готелю: під ними може бути ще одна людина

окупанти 27 липня влучили у готель у Бахмуті, що на Донеччині. Там досі працюють рятувальники.

Про це 28 липня розповіли у Державній службі надзвичайних ситуацій. Зазначили, що під руїнами готелю може бути ще одна людина.

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"Всього внаслідок події загинуло 3 особи, постраждало 5 осіб, з яких 2 особи врятовані. Проведено розчищення та розбір близько 80 тонн зруйнованих елементів будівлі готелю", – повідомили у ДСНС.

Загалом до робіт залучили 28 рятувальників та 4 одиниці техніки.



Від обстрілу 27 липня у Бахиуті загинули 3 людини / Фото ДСНС



Рятувальники шукають людину / Фото ДСНС

Ще одне руйнування

росіяни також знищили у Бахмуті стадіон "Металург". Після авіаудару залишилися знищені синьо-жовті трибуни. Спортивний об'єкт реконструювали у 2012 році. Тоді витратили 120 мільйонів гривень.

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Українці відбили штурм

За інформацією Генштабу ЗСУ, росіяни намагалися вкотре наступати на Бахмут 27 липня. Проте їх вдалось успішно відбити. Загарбники отримали втрати.

Хочуть ізолювати місто

Американський Інститут вивчення війни (ISW) 10 липня повідомив, що росіяни гатять по околицях Бахмута, щоб ізолювати місто. Загарбники готують сприятливі умови для майбутнього наступу.

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