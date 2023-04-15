У Бахмуті загинув командир одного з підрозділів іноземних легіонерів

У Бахмуті загинув 45-річний Міхал Журек. Він був командир одного з підрозділів добровольчого Інтернаціонального легіону ЗСУ.

Його поховали поблизу польського міста Кемпно, у населеному пункті Браліне. Прощання відбулося у п'ятницю, 14 квітня.

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Міхала Журека поховали з прапором України

На прощальну церемонію, окрім родичів і близьких загиблого, також прибули представники місцевої влади. Українці, які були присутні, поклали на труну український прапор. Поруч стояв букет синьо-жовтих квітів.

Ксьондз Роман Кшижаняк, який проводив церемонію, зазначив, що вчинки важливі не для самої людини, а для тих, хто її оточує. За його словами, Міхал пожертвував своїм життям заради захисту іншої людини.



У Бахмуті загинув командир Міхал Журек / Фото PAP

У командира залишилася дружина. Вона сказала, що ще у квітні 2022 року її чоловік вирушив в Україну. Він сказав, що боротиметься за свободу України та безпеку Польщі. Після повернення на Батьківщину хотів служити у Війську Польському.

Жінка зізналася, що отримала мало інформації щодо смерті чоловіка. Відомо, що він отримав тяжке поранення у голову в Бахмуті внаслідок артилерійського обстрілу. Герой помер 25 березня в лікарні у Дніпрі.

Що відомо про Міхала Журека