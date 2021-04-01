Квартира на 56 "квадратів" і жодного автомобіля: декларація Баканова

Іван Баканов у своїй декларації вказав, що володіє трьома земельними ділянками та будинком на 345,6 метра квадратних. Цікавим є те, що у глави СБУ немає власного автомобіля.

Водночас він задекларував 1 417 854 гривні, які заробив на посаді керівника Служи Безпеки України у 2020 році.

Читайте також Нас обманули, депутати багато чого не задекларували, – Шабунін

Згідно з даними декларації, Іван Баканов зберігає готівкою 170 тисяч доларів і 800 тисяч гривень. Серед банківських вкладень – 10 доларів та 233 євро.

Нерухомість Баканова

Глава СБУ задекларував, що у селі Ходосівка, що на Київщині, володіє трьома земельними ділянками та будинком, площею 345,6 метра квадратних.

Окрім цього, у його власності є квартира в Києві, її площа 56 квадратних метрів. Також він має частку у квартирі в Кривому Розі – 33%.

У Баканова немає машини

У декларації Івана Баканова не вказано жодного автомобіля. Водночас у дружини глави СБУ їх аж два – Volkswagen Touareg 2012 і Volkswagen Passat 2010.

31 березня завершився термін подання антикорупційної декларації за 2020 рік.

Зверніть увагу! В Україні

Президент України Володимир Зеленський задекларував свої доходи у більш як 22,7 мільйона гривень за 2020 рік та борг.

Він також зазначив, що володіє нерухомістю в Україні, за кордоном й на анексованій території.

Більше про декларації українських високопосадовців – читайте за посиланням.