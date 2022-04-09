Баканов і Резніков вручили нагороди захисникам та обговорили співпрацю між СБУ й Міноборони

Голова Служби безпеки Іван Баканов і міністр оборони Олексій Резніков вручили нагороди співробітникам СБУ та українським військовим, які зробили значний внесок у захист нашої держави.

Баканов висловив вдячність кожному бійцю, хто докладає максимум зусиль для перемоги України.

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"Наші військові працюють на передовій, але саме спільна робота різних відомств, волонтерів та усього українського народу наближає цю перемогу і робить її невідворотною", – заявив голова СБУ.

Іван Баканов та Олексій Резніков обговорили подальшу співпрацю між Службою безпеки і Міноборони. За словами Баканова, взаємодія цих органів дозволяє ефективно боронити Батьківщину від нападу окупантів.

Голова Міноборони додав, що завдяки злагодженості увесь сектор національної безпеки і оборони показав агресору міць справжньої єдності.

ЗСУ пліч-о-пліч із СБУ, розвідниками – СЗР та ГУР – Нацгвардією, Нацполіцією, прикордонниками і рятувальниками та всіма, хто сьогодні взяв зброю в руки, продовжують боронити нашу землю і щодня завдають окупантам значних втрат,

– наголосив Резніков.

Міністр додав, що відомства змінилися за ці 8 років війни. "Ми демонструємо всьому світові не тільки масові приклади відваги та героїзму, але й високий професіоналізм. І вся країна підтримує своїх воїнів", – додав Резніков.

До слова, щодня захисники ризикують своїм життям, боронячи територію нашої держави. Так, 9 квітня президент України Володимир Зеленський нагородив 344 військових ЗСУ, ще 5 стали Героями України.

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