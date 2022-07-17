Стаття 47 статуту ЗСУ – "невиконання обов'язків": чому Зеленський усунув Баканова

Президент Володимир Зеленський увечері 17 липня усунув від виконання обов'язків голову СБУ Івана Баканова. У своєму указі глава держави послався на статтю про невиконання обов'язків Дисциплінарного статуту ЗСУ.

Стаття 47 Дисциплінарного кодексу Збройних Сил України також передбачає проведення службового розслідування. Саме на час цього розслідування посадову особу й усувають від виконання обов'язків.

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Що може чекати на Баканова

Відповідно до вищезгаданої статті, причиною для усунення стає невиконання обов'язків, яке мало серйозна наслідки або й людські жертви.

Невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов’язків,

– йдеться в Дисциплінарному статуті ЗСУ.

Відповідно до статуту, рішення про усунення військовослужбовця приймає командир. У випадку з головою СБУ мова йде саме про президента.

Також закон передбачає, що письмовий наказ про відсторонення від обов'язків має з'явитися протягом 3 днів з моменту ухвалення такого рішення. Тривалість усунення від виконання обов'язків не має перевищувати тривалості службового розслідування.

Однак цей указ можна скасувати. Це можливо у двох випадках – службове розслідування довело тих фактів, які стали причинами усунення або ж ухвалене рішення про дисциплінарне покарання.

Спектр покарань є різним – від зауваження чи догани до пониження у посаді або званні чи навіть звільнення з посади.

Зеленський усунув Венедіктову та Баканова

Увечері 17 липня президент Володимир Зеленський підписав укази про відсторонення генпрокурорки Ірини Венедіктової та усунення від виконання обов'язків голови СБУ Івана Баканова. Виконувати обов'язки генерального прокурора, відповідно до указу президента, буде Олексій Симоненко.

Своє рішення Зеленський пояснив тим, що серед прокурорів та співробітників СБУ є чимала кількість зрадників, які після повномасштабного вторгнення залишилися на тимчасово окупованих територіях та почали працювати на ворога. Тому президент наголосив, що питання виникають до керівників відповідних структур.

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