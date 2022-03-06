У Балаклії троє людей постраждали внаслідок обстрілів

Окупанти безжалісно обстріляли центр Балаклії. Внаслідок цього постраждали троє людей.

Снаряд проросійських бойовиків влучив у житловий будинок. Про це повідомив міський голова Іван Столбовий.

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Поранені три жінки

За його словами, відбувся обстріл центру міста, неподалік від ремонтного заводу. За попередньою інформацією, стріляли з "Градів".

Внаслідок обстрілу окупанти поранили три жінки.

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Балаклія. Троє людей отримали поранення внаслідок обстрілу у центрі міста. "У житловий будинок влучив снаряд. Це центр міста, біля ремонтного заводу. Наскільки я розумію, це були "Гради". Три жінки поранені", — сказав Суспільному міський голова Іван Столбовий.

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