Баланс зради і перемоги: що не так з продажем "Більшовика"

Київський завод "Більшовик" продали. Це та обіцяна нам "Велика приватизація" від Володимира Зеленського. Однак в цій новини є трохи зради і перемоги. З'ясуємо чого більше.

Про що взагалі мовиться

Про акціонерне товариство Перший київський машинобудівний завод. Це той, що розташований на Шулявці.

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Один з його корпусів завадив свого часу чинній київській владі побудувати там киянам нормальну дорожню розв'язку, тому вони за космічні гроші побудували там незрозуміло що. Шулявській міст й махінації навколо нього – це тема окремої розмови, давайте все ж таки про "Більшовик".

Рай для забудовників

Отже, завод цей був заснований іще в XIX столітті, коли та Шулявка була іще околицею Києва. Завод виробляв обладнання для цукроварень, потім парові машини, за радянських часів перепрофілювався на шинне виробництво, але останнім часом той завод лише збитки державі генерував. Через це його і вирішили нарешті виставити на продаж.

І направду, цінності в тому заводі не так багато. Більш цінний він хіба землею, на якій розташований. Мовиться про 36 гектарів – це просто ласий шматок для будь-кого з київських забудовників, які примудряються у дворі житлового будинку на місці дитячої пісочниці збудувати хмарочос і назвати те реконструкцією пісочниці.

Тож дивіться, можна чути багато красивих слів про відновлення "Більшовика" новим власником, про його реконструкцію, реновацію і тому подібне. Однак ми всі – дорослі люди. Ми розуміємо, що з тим "Більшовиком" буде абсолютно те саме, що до того сталося із Київським мотоциклетним заводом.

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Що відбулось з мотоциклетним заводом

Там також багато чого обіцяли, але тепер будують на його місці просто грандіозний офісно-житловий комплекс. Не буду його називати, щоб не робити безоплатної реклами. Скажу лише, що ходив там до офісу продажів, цікавився цінами – це мені б довелося на наркоторговця перепрофілюватися, щоб дозволити собі там квартиру.

От і з "Більшовиком" буде так само. Знайдуть, як ті всі обмеження обійти, перепрофілювати із промислової забудови на житлову і забудувати ті 36 гектарів.

З іншого боку, а що в цьому поганого? Якщо обирати, чи то промзона має бути в межах міста, чи то житлова забудова – то я обома руками саме за житлову забудову. Ціни скажені, тож якщо на ринку з'явиться більше пропозиції, можливо, й ціни вгамуються.

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Є й зрадонька

Трохи зараз зради підкину. Завод продали на аукціоні за 1 мільярд 400 мільйонів. Аукціон цей, чесно кажучи, був таким, який виглядав, що його для показухи влаштували.

Ціна лише трохи зросла, реально на копійки, у порівнянні із загальною вартістю. Ба більше, у порівнянні із тим, що експерти кажуть про реальну вартість того "Більшовика".

Деякі експерти оцінюють "Більшовик" і в 4 мільярди. Не факт, звісно, що ціна дійсно є саме такою, бо кон'юктура на ринку нерухомості могла від часів тієї оцінки й змінитися.

Якщо у таку ціну вірити, то виходить, що "Більшовик" і його землю продали вчетверо дешевше. Продали компанії, назва якої вам нічого не скаже, хоча б тому, що її статутний капітал становить аж 4 тисячі гривень.

Баланс зради і перемоги

Підсумую. Завод "Більшовик", який може коштувати і 4 мільярди, продали за 1 мільярд 400 мільйонів. І купила її компанія, яка сама коштує 4 тисячі гривень.

З іншого боку, на 1 мільярд 400 мільйонів поповниться тепер бюджет держави. Вона скине з себе цей баласт, який щороку генерував лише збитки. Ба більше, на місці промзони побудують щось, сподіваюсь, красиве і корисніше для міста, аніж напівзруйновані заводські цехи, в яких секонд-хенд продають. Тож маємо певний баланс зради та перемоги.