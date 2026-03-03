Не зовсім балістика, – льотчик-інструктор припустив особливості нової ракети FP-7

Компанія Fire Point провела успішне випробування ракети FP-7 з дальністю ураження до 200 кілометрів. Найімовірніше, це не зовсім балістика. Це ракета зенітно-ракетного комплексу, яка базується на радянських С-300, С-400.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан озвучив 24 Каналу думку, що можна купити С-300, С-400 та зробити з них балістичну ракету. Ракета зенітно-ракетного комплексу "земля-повітря" може працювати у режимі "земля-земля".

"Найімовірніше, це не в чистому вигляді балістична ракета. Це ракета зенітно-ракетного комплексу С-300, С-400. Там є одна ракета, яка могла йти на 200 кілометрів. Одна з останніх, які вироблялися. Вони перехідні від С-300 до С-400. Обидва комплекси використовували", – припустив він.

Які можливості FP-7?

Роман Світан зазначив, що 200 кілометрів – це повітряна дальність. А наземна може бути на кілька десятків більшою. Тому що за траєкторією, яка знижується, може долетіти трохи далі.

Бойова частина – 150 кілограмів. Це непогано. Але у цієї ракети в основному тисячі елементів, які уражають. Вони навряд чи допоможуть по землі. Якщо замінити бойову частину на 150 кілограмів фугасу, більш-менш хорошою вибухівкою, тоді ця ракета може діставати до глибин другого ешелону. Це зброя тактичного рівня,

– пояснив військовий експерт.

Наприклад, можна дістати до трьох областей, по яких Україна зараз працює, Бєлгородська, Брянська, Курська, і аж до Воронезької, Орловської. Також можлива робота по військових об’єктах на окупованій території від Маріуполя до середини Криму.

Потрібно масштабувати виробництво цієї ракети. Також важлива кількість цього озброєння для того, щоб вони виконували бойове завдання до другого ешелону. Їх треба виготовляти сотнями та тисячами.

Цікаво, що авіаційний експерт Костянтин Криволап припустив, коли буде готова українська балістика FP-9, дальність ураження якої складає до 855 кілометрів. Вона складніша, тому з'явиться трохи пізніше. На його думку, це озброєння з'явиться приблизно у вересні або жовтні 2026 року.

Що відомо про ракету FP-7?