Балістика, яка штурмуватиме Москву і Петербург: що відомо про нову українську ракету FP-9

На початку вересня 2025 року виробник "Фламінго" анонсував розробку власних балістичних ракет. Тепер стало відомо, що їх створення наближається до завершення.

Українська оборонна компанія Fire Point виходить на фінальний етап створення власної лінійки балістичних ракет FP-7 та FP-9. Про це розповіли співзасновники компанії Ірина Терех і Денис Штілерман в інтерв'ю Deutsche Welle.

Що відомо про українську балістику, яка краща за ATACMS?

Ракета FP-7 є бюджетним аналогом американської системи ATACMS. Вона призначена для високоточних ударів на відстань до 300 кілометрів. Вона має відносно легку бойову частину й орієнтована на швидке ураження важливих цілей у тактичній та оперативній глибині. За словами розробників, це дешеве та технологічно спрощене рішення, яке водночас зберігає високу швидкість і точність.

Набагато потужнішою є FP-9. Її дальність оцінюють у 800 – 850 кілометрів, а маса бойової частини сягає 800 кілограмів. Такий радіус дії дозволяє вражати стратегічні об'єкти далеко в тилу Росії, включно з районом Москви та Санкт-Петербурга.

Розробники наголошують, що саме балістичні ракети мають найбільші шанси проривати багаторівневу протиповітряну оборону Москви, зокрема через надзвичайно високу швидкість – понад 1200 метрів за секунду.

На відміну від дронів і крилатих ракет, балістика значно складніше перехоплюється сучасними системами ППО.

Наразі FP-7 і FP-9 проходять фінальні випробування. У Fire Point очікують, що всі необхідні процедури кодифікації будуть завершені вже в лютому 2026 року, після чого ракети можуть бути офіційно прийняті на озброєння.

Швидкий темп розробки в компанії пояснюють мінімізацією бюрократії та дією спеціальних рішень для оборонного сектору України, запроваджених після 2022 року. Для порівняння – створення подібних систем у Франції чи Росії тривало близько 15 років.

Окрім наступального озброєння, Fire Point декларує амбітні плани у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. У перспективі 2 – 3 років компанія хоче взяти участь у створенні протибалістичного щита для Європи, побудованого на відкритій архітектурі. Такий підхід має забезпечити незалежність програмного забезпечення від конкретних виробників або держав.

Одним із ключових завдань проєкту є різке зниження вартості перехоплення ворожих ракет. За оцінками розробників, нині знищення однієї російської ракети типу "Іскандер" обходиться приблизно у 6 мільйонів доларів. Fire Point ставить за мету зменшити цю суму до 1 – 1,5 мільйона доларів, зокрема завдяки використанню ракети FP-7 у ролі перехоплювача.

Вона створюється як композитна, значно дешевша та технологічно спрощена альтернатива важким системам на кшталт С-400, без можливості дистанційного відключення.

