Росія може отримати сотні балістичних ракет від Ірану: що відомо про Fath-360 та Ababil

Іран може передати сотні балістичних ракет для країни-агресорки задля ведення війни в Україні. Йдеться про Fath-360 та Ababil, які мають свої особливості.

За попередньою інформацією від Defense Express, Іран перебуває на останніх стадіях перед наданням Росії значної кількості ракет "поверхня-поверхня". Ймовірно, Росія та Іран підписали відповідний контракт ще 13 грудня 2023 року.

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Що відомо про ракети Ababil

Ababil це досить невелика за розмірами ракета довжиною 3,7 метра, вагою 240 кілограмів та дальністю до 86 кілометрів. Вона існує у двох версіях з супутниковою та інерціальною навігацією та з додатковою оптико-електронною системою наведення на кінцевій ділянці.

Також відомо, що пуск ракети здійснюється з транспортно-пускових контейнерів, які групуються по 8 на одній платформі,

– пишуть аналітики.

Зазначається, що до останнього про існування цієї ракети публічно не повідомлялось. Водночас назва Ababil також активно використана і для найменування БпЛА, як розвідувально-ударних, так і далекобійних дронів-камікадзе. Сама назва Ababil походить від міфічних птахів чорних стрижів.

Які характеристики Fath-360

За даними Defense Express, ця ракета жодного разу не фігурувала, як така, що цікавить Росію. Варто також додати, що ця розробка відома під назвою BM-120, а про її існування стало відомо лише наприкінці 2021 року.

Ця ракета має довжину у 5,1 метра, при діаметрі 368 міліметрів, загальну вагу 787 кілограмів, з якої на бойову частину припадає 150 кілограмів та досягає швидкості 4 Маха, дальність польоту до 120 кілометрів.

Система наведення Fath-360 складається з інерціальної системи та супутникової навігації. Вочевидь ця ракета базується на Fateh-110 і є її значно зменшеною копією. Візуально, окрім розміру, який часом складно розрізнити на фото, вони відрізняються хвостовим оперенням у районі хвоста.

Водночас пускова Fath-360, що є вже традицією для Ірану, замаскована під звичайну цивільну вантажівку.

, головна різниця між Fath-360, Ababil та Fateh-110, Zolfagar у тому, що перші призначені для безпосереднього застосування проти цілей на фронті та у ближньому тилу, а інші – для атак об'єктів у глибокому тилу.

Напередодні Reuters щонайменше із трьох джерел розвідки стало відомо, що наразі десятки російських військовослужбовців навчаються в Ірані використовувати балістичні ракети Fath-360.