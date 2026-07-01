Летіла на Москву: у Росії заявили про збиття української балістичної ракети

1 липня міноборони Росії повідомило про збиття далекобійної оперативно-тактичної балістичної ракети. Є припущення, що йдеться про випробування української ракети FP-9.

У російському відомстві не уточнили, де саме сталося перехоплення. Про це пише Clash Report.

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Що відомо про можливу атаку FP-9 на Москву?

Водночас напередодні з'явилися кадри роботи систем ППО С-300/С-400 у Московській області на висотах, нетипових для перехоплення дронів або крилатих ракет, а також великої вирви, яка, ймовірно, залишилася після падіння збитого об'єкта.

Зверніть увагу! 30 червня у Московській області справді було неспокійно. Там під ударом дронів опинився центр космічного зв'язку "Дубна". Від кордону України – понад 500 кілометрів.

Ймовірне збиття української балістики у Московській області / Фото з соцмережі

Міноборони Росії підтвердило атаку української балістики на Москву / Скриншот з мережі

Якщо ця інформація підтвердиться, це стане доказом випробувального застосування української балістичної ракети FP-9.

Нагадаємо, що компанія Fire Point завершує розробку балістичної ракети FP-9. Вона має дальність дальність 800 – 850 кілометрів, а отже, може бити по Москві. На початку червня співзасновник і головний конструктор F-9 компанії Денис Штілерман повідомив, що вже цього літа розпочнуться тестові запуски нової ракети на Росію.

До слова, раніше у компанії розповіли, ракета-перехоплювач FP-7.x успішно пройшла випробування і готова до застосування. Вона стане частиною європейської системи протиракетної оборони FREYJA. Вартість FP-7.x становитиме близько 700 тисяч доларів, що значно дешевше за американську ракету Patriot PAC-3.