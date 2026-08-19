Балістика атакує Київ: у столиці прогриміли вибухи

Увечері 19 серпня Росія запустила по Києву балістику. Під час повітряної тривоги у столиці пролунали вибухи.

Які наслідки вибухів?

Повітряну тривогу у Києві оголосили близько 23:51. Тоді моніторингові канали попередили, що росіяни запустили балістику в напрямку Києва. Перші ракети летіли з Брянська та Курська.

Близько 23:53 у столиці прогриміли перші вибухи.

Згодом додалась загроза пусків крилатих ракет "Циркон"/"Онікс" з Воронежа. За підрахунками моніторів, загалом на місто за кілька хвилин летіло близько 10 різних ракет.

Повітряні сили ЗСУ також повідомляють про загрозу застосування балістики ворогом з півночі та численні ракети на столицю.

Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!

– закликав мер столиці Віталій Кличко.

Станом на 00:05 монітори зафіксували ще пуски ракет, тобто загалом було близько 20 цілей.

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Нагадаємо, вдень ворог завдав подвійного удару по головному управлінню Нацполіції у Житомирській області. Внаслідок атаки загинуло двоє правоохоронців та постраждали ще понад 40 людей.