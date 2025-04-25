Балістика з КНДР, ще 116 компонентів – з інших країн, – Зеленський про ракету, що атакувала Київ

Росія завдала ракетного удару по Києву 24 квітня. Президент Зеленський розповів деталі про ракету, яка вбила мирних українців у столиці.

За його словами, це була північнокорейська балістика. Окрім того, ракета налічувала 116 компонентів з інших країн. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Володимира Зеленського.

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Зеленський зауважив, що світ недостатньо тисне на Росію та КНДР, що вони можуть собі дозволити використовувати свою зброю проти мирного населення України.

Недостатність тиску на Росію дає їм змогу завозити такі ракети й іншу зброю та застосовувати тут, у Європі. Недостатність тиску вже на Північну Корею та її спільників дає змогу виробляти, зокрема, такі балістичні ракети,

– написав він.

Президент додав, що у тій ракеті було щонайменше 116 компонентів, які завозяться з інших країн. Більшість із них виготовлена компаніями США.