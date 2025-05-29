У Києві на громадянина США впав балкон житлового будинку
- У Києві на американця, який приїхав документувати війну, впав балкон багатоквартирного будинку.
- Влада доручила інспектувати фасади будівель для запобігання подібним ситуаціям.
29 травня у столиці сталася надзвичайна ситуація. На американця впав балкон багатоквартирної будівлі.
Інцидент трапився в Подільському районі, передає 24 Канал із посиланням на голову КМВА Тимура Ткаченка.
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Що відомо
За словами чиновника, на американця впав балкон прямо перед входом в підʼїзд багатоквартирного будинку. Іноземець, який приїхав в Україну документувати війну, зазнав травм.
"Це не ворожа атака, а наслідок багаторічної бездіяльності", – наголосив Ткаченко.
Він доручив новопризначеному голові Подільської РДА Володимиру Наконечному тримати зв'язок з потерпілим, взяти ситуацію щодо цього будинку на особистий контроль, провести інспекцію всіх фасадів на предмет аварійності.
"Ми надамо всю допомогу. А потім буде серйозна розмова з районними керуючим компаніями", – підкреслив очільник МВА.
Сам потерпілий – ним виявився кінорежисер і оператор Кріс Волтерс – теж прокоментував ситуацію в Instagram.
У центрі столиці ось так падають балкони…Балкон, під яким люди проходять до підʼїзду. У той час коли літають ракети та дрони, нас травмують балкони через чиюсь безвідповідальність,
– написав він.
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Нагадаємо, що у дворі будинку в Києві нібито знайшли вибухівку, однак згодом начальник Київської міської військової адміністрації заявив, що інформація не відповідає дійсності. За словами Тимура Ткаченка, на місці виявили предмет, схожий на водопровідну трубу.
Того ж дня в Оболонському районі Києва пролунав вибух біля житлового будинку. Невідомий кинув з вікна гранату.