Дрейфував у Балтиці: Німеччина затримала російський нафтовий танкер

Поблизу острова Рюген 10 січня стався інцидент. У морі дрейфував танкер Eventin, який перевозив російську нафту. 24 Канал зібрав деталі.

Після американських санкцій для російської нафти настануть важкі часи. І, хоча кремлівська пропаганда лякає стрибками цін на нафту, готуватися потрібно саме росіянам. Адже компанії зі США більше не будуть співпрацювати з ними. А на понад 180 танкерів накладено обмеження.

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Що відомо про дрейф судна Eventin у Балтиці

Танкер ішов під прапором Панами з Усть-Луги (найбільшого торгового порту в Росії) до Порт-Саїду в Єгипті. Але 10 січня він повільно дрейфував, бо рухатися вже не міг. Буксир затримав його біля німецького острова Рюген. Це острів у Балтійському морі та найбільший острів на території Німеччини.

Показуємо на карті острів Рюген, де стався інцидент з російським танкером

Повідомляють, що танкер герметичний і не становить загрози довкіллю. Але не відомо, чому він не може рухатися.

Eventin побудовано 2006 року. У списку санкцій його нема.

Реакція німецької влади

Анналена Бербок виступила з жорсткою заявою. За її словами, інцидент є прикладом того, чому Німеччина разом з іншими країнами в останні місяці закликала до нових санкцій проти російського флоту нафтових танкерів.

Росія загрожує нашій, європейській безпеці не лише своєю незаконною агресивною війною проти України, але й обірваними кабелями, дезінформаційними кампаніями, GPS-перешкодами і, звичайно ж, старими нафтовими танкерами,

– сказала вона.

Путін не тільки обходить санкції, але й загрожує туризму на Балтиці. Цим Бербок натякнула на катастрофу з танкерами у Керченській затоці, внаслідок якої мазутом забруднено Азовське море. Загроза є і для Чорного моря.

Борис Пісторіус підкреслив: Росія щодня проводить гібридні атаки в Балтійському морі і не тільки там. Німеччина посилює свою військову базу в Нордхольці у Нижній Саксонії.

Європа очікує на Балтійський саміт країн – членів НАТО. Він пройде у Гельсінкі 14 січня. Говоритимуть в тому числі про захист критичної підводної інфраструктури в Балтійському морі та протидію загрозі з боку російського тіньового флоту.