Банановій республіці – бананових гауляйтерів: окупанти обрали собі "голову" Маріуполя

Російські окупанти, які тримають в оточенні Маріуполь, вирішили обрати собі "міського голову". Не дивно, що ним став представник ОПЗЖ.

Співпрацювати з окупантами погодився представник забороненої ОПЗЖ Костянтин Іващенко. "Сєкрєтарем общіни" вибрали ще одного депутата від тої ж фракції Євгена Хармишева. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Зігнали людей під дулом автоматів

Щоб забезпечити правильну картинку, окупанти зігнали представників влади Маріуполя та навколишніх сіл. Комусь погрожували, а хтось спеціально погодився співпрацювати із загарбниками. На фейковому зібранні ухвалили дурницю, що Маріуполь тепер частина сателіта Росії.

Це – прямий примус до співпраці, а точніше – шантаж із погрозами життю та близьким. Ми знаємо поіменно кожного з реальних колаборантів і розкажемо про кожного згодом, аби не наражати на небезпеку наших людей. Які волею долі вимушені робити вигляд, – написав Андрющенко.

Раніше у Маріупольській міській раді виключили представників ОПЗЖ та Партії Шарія з-поміж депутатів. Тепер вони захотіли зробити свою "бананову владу". Андрющенко наголошує, що єдиний законний орган управління в місті – Маріупольська міська рада та мер міста Вадим Бойченко, якого обрали на виборах у 2020 році.

"Окремо цікаво, чи наважиться тепер нова бананова влада на візит до місць базування ЗСУ та полку Азов, аби отримати всю повноту влади над містом. Щось підказує – що ні. Тому, фіксуємо. І рухаємось далі до перемоги. Працюємо", – завершив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, російські окупанти понад місяць блокують Маріуполь. Близько 130 тисяч людей, які досі залишилися в місті, зараз без світла, газу, електрики, їжі тощо. Українська влада працює над евакуацію усіх жителів Маріуполя. А окупанти продовжують нищити місто.

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