"Бандеробачення": у підручнику 10-класників вчать протистояти російській пропаганді

В Україні в підручниках для 10 класу з "Громадянської освіти" надрукували зображення, яке у російській мережі шириться з початку агресії Кремля проти України як приклад кремлівської пропаганди. На ньому зображена ведуча каналу "1+1" Наталія Мосейчук з нацистською символікою та логотипи популярних українських каналів. У Росії не упустили нагоду звинуватити Україну.

Серед каналів, які є на зображенні, є й логотип 24 каналу. За задумом авторів підручника, такий "витвір" росіян має показати старшокласникам приклад пропаганди. Однак у Росії уже назріває істерика.

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Російський блогер шукає зраду

Першим "забив на сполох" російський блогер Сергій Черкаський, які опублікував фото з книги на своїй сторінці у фейсбуці. Пропагандист намагався "знайти зраду" у використанні зображення, яке у російському інформаційному просторі гуляє від початку агресії проти України в 2014 році.



Російське пропагандистське зображення

Використання зображення зі свастикою, яким активно послуговувалися російські сайти, Черкаський вважає "промиванням мізків".

Реакція видавництва

У видавництві "Оріон", яке власне випустило підручник для 10 класу, уже відреагувани на цю ситуацію в коментарі для 24 каналу. Там переконані, що така реакція російського пропагандиста на зображення у розділі про мову ворожнечі в ЗМІ допомагає досягнути мети, яку поставили автори підручника – розкрити прийоми і методи пропаганди Кремля. Однак колектив видавництва закликає не вестися на провокації.

Авторський колектив сподівається, що українські масмедіа не будуть ставати заручниками впливу російської пропаганди та перевірятимуть джерела отримання інформації. Дуже шкода, що в умовах інформаційної війни будь-яка людина чи ідея може бути очорнена та піддаватися негативній рекламі безпідставно. Лише консолідувавши зусилля ми зможемо протидіяти агресивній пропаганді,

– заявили у видавництві.

В "Оріоні" наголосили, що зображення з нацистською символікою створили саме в Росії. Автори підручника використали його для демонстрації пропаганди. Крім того, до цього зображення є ще завдання, які спонукають старшокласників до аналізу інформаційних атак.



Сторінка з книги з цим зображенням / Фото pidruchnyk.com.ua

Підручник з "Громадянської освіти" пройшов необхідні етапи перевірки. Жодних зауважень під час них, зокрема до зображення, в експертів не виникало.

Крім того, у видавництві звернули увагу загалом на характер публікацій Сергія Черкаського, який опублікував нібито "обурливі" фото з книги. Вони, здебільшого, мають антиукраїнский характер.

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