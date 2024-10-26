Чому Путін ніяк не міг реалізувати свої фантазії на саміті БРІКС

Владімір Путін на саміті БРІКС мріяв створити нову фінансову систему для цього об'єднання. Він активно пропагував скасовувати долар, як основну валюту для торгівлі.

Російський опозиціонер і політичний діяч Володимир Мілов розповів 24 Каналу, що організація БРІКС заснувала Новий банк розвитку. НБР ще влітку 2023 року заявив, що призупиняє фінансування нових проєктів Росії через міжнародні санкції.

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Росії не вдалось досягти бажаного

Володимир Мілов зазначив, що Новий банк розвитку БРІКС не хоче попасти під вторинні санкції через країну-агресорку. Російська влада різноманітно закликає це об'єднання розморозити фінансування, однак отримує постійно відмову.

Банк БРІКС – головний фінансовий інститут, який там було створено, не видає гроші для нових проєктів Росії. Саміт у Казані, попри всі старання росіян, не зміг вплинути на країни-учасники, щоб це змінити,

– сказав він.

Опозиціонер припустив, що Путін тому й почав активно пропонувати замінити систему розрахунку у доларах. Однак всі країни в БРІКС серйозно контролюють свої валюти, вони не люблять процеси їх обміну за кордоном, намагаються контролювати кожну транзакцію.

Важливо! Ініціативу Путіна щодо створення коаліції проти долара не підтримали провідні члени БРІКС – Індія, Бразилія та ПАР. Вони виступили проти перетворення блоку на антиамериканську організацію.

Мілов нагадав проблему Кремля із рупіями, коли росіяни не могли вивести цю валюту. До речі, ця складність триває і досі.

Індійське правління забороняє використання рупіїв за кордоном. Загалом країни БРІКС проти того, аби відправляти свої валюти у "вільне плавання". Тому я не знаю кого Путін намагався переконати на саміті (у необхідності замінити долар – 24 Канал),

– підкреслив опозиціонер.

Він додав, що система вільних цифрових розрахунків, яку намагався нав'язати Путін країнам-учасникам на саміті БРІКС, є його фантазією, яка максимально відірвані від того, що реально потрібне цій організації.