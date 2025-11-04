Начальник банку крові 4 Окремого медичного батальйону Араміс пояснив 24 Каналу, що це нововведення скоротить логістику, забезпечить мобільність і підвищить безпеку переливань завдяки сертифікованому обладнанню для зберігання.

Дивіться також: Держава розширює підтримку: які безкоштовні медичні послуги тепер доступні для військових

Як зменшити затримки у постачанні крові для поранених?

Суть полягає у створенні власного резерву компонентів крові безпосередньо в підрозділі. ЗСУ та медичні підрозділи вже давно це використовують, однак зазвичай це невеликі замовлення, бо зберігати значні запаси на кожному стабілізаційному пункті складно.

Крім того, постачання крові від моменту замовлення до фактичного отримання займає чимало часу – це може розтягуватися на добу, а іноді й більше.

Створення власного банку крові всередині підрозділу, дає змогу зберігати значно більші резерви. Це дозволяє швидше доставляти кров до підрозділів, які безпосередньо проводитимуть переливання,

– підкреслив бойовий медик.

Також з'являється можливість набагато краще контролювати якість цих переливань порівняно з попередньою практикою.

Як кров потрапляє до підрозділів на фронті?

Сучасна війна характеризується великою кількістю осколкових поранень, і саме крововтрата спричиняє найбільшу кількість загиблих у бою.

"Конкретними цифрами, на жаль, поділитися не можу. Треба розуміти, що війна постійно змінюється, і ми ніколи не можемо передбачити, скільки поранених буде того чи іншого дня – п'ять, десять, двадцять, а іноді взагалі жодного", – сказав Араміс.

Мінімальний запас, який дає впевненість, що при середніх потоках кров не закінчиться – це приблизно по п’ять доз крові кожної групи.

Цивільні можуть здати кров, але не для конкретного підрозділу – наразі це технічно складно. Фахівці працюють над розв'язанням цього питання, але поки процес виглядає так: людина приходить у будь-який центр крові та здає кров.

Ця кров заготовляється або як цільна, або переробляється на окремі компоненти – еритроцити, плазму чи тромбоцитарну масу. Ці запаси з центрів крові передаються нам за нашими заявками – центри формують замовлення і доставляють його підрозділам,

– пояснив Араміс.

Що допоможе оперативніше рятувати життя на фронті?

Дефіцит крові у військах – незначний. Заявки ЗСУ виконуються переважно в повному обсязі. Нестача більше відчувається через зменшення числа донорів з початку повномасштабного вторгнення.

Очікування компонентів крові за заявкою займає певний час, а коли цього часу немає й кров потрібна негайно, вона має бути під рукою. Саме створення банку крові забезпечує таку мобільність, щоб швидко доставити кров туди, де вона потрібна.

Комусь потрібно 2 – 3 дози, комусь – 20. Це дуже варіативна ситуація, тому дуже добре, що банк крові створено, і ми намагатимемося розвивати цю практику, щоб вона стала загальноприйнятою,

– пояснив начальник банку крові 4 Окремого медичного батальйону.

Які компенсації можуть отримати ті, хто постраждав від війни?