Тож зараз важливо спостерігати, як ці інновації змінять життя пересічного користувача вже найближчим часом. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Зауважте Зимові 6500 гривень: хто саме може отримати і як – відповіді на всі питання

Кінець складним адресам та ризикам

Головний бар'єр для новачків у крипті – страх помилитися при введенні довгої адреси гаманця. Mastercard спільно з платформою Mercuryo та блокчейном Polygon вирішують цю проблему, запроваджуючи верифіковані псевдоніми. Це не лише спрощує процес переказу, а й суттєво зменшує кількість помилок та втрачених коштів. Тепер замість складного шістнадцяткового коду користувачеві достатньо знати тільки ім'я отримувача.

Mastercard фактично стандартизує довіру в блокчейні, роблячи транзакції інтуїтивно зрозумілими для будь-якої людини, яка хоча б раз користувалася смартфоном.

Миттєві виплати у стейблкоїнах

Компанія Visa пішла іншим шляхом, зосередившись на швидкості розрахунків для глобальної економіки. Запущений пілотний проєкт Visa Direct дозволяє бізнесам виплачувати винагороди фрілансерам безпосередньо у стейблкоїнах USDC. Це критично важливо для працівників з країн, де місцеві валюти страждають від інфляції.

Раніше міжнародний переказ міг тривати кілька днів, але тепер кошти надходять на гаманець за лічені хвилини. В умовах, коли 57% працівників гіг-економіки (фрілансери) вимагають швидших виплат, така інновація стає новим галузевим стандартом, що витісняє традиційні SWIFT-перекази. Широкий доступ очікується вже у 2026 році.

Непомітне залучення нової аудиторії

Фінтех-гіганти також не відстають. Revolut вже прагнуть стати повноцінними криптохабами. Вони використовують Polygon як основний стек (заморожування крипти для підтримки мережі та подальшим отримання доходу), що дозволяє обробляти транзакції на суму сотні мільйонів доларів без перевантаження системи.

Інтеграція з Polygon дозволяє клієнтам банку здійснювати миттєві перекази з мінімальними комісіями. Ба більше, користувачі отримали доступ до стейкінгу токенів та платежів безпосередньо в додатку.

Це створює середовище, де межа між традиційним банківським рахунком та криптогаманцем зникає. Всі операції відбуваються в один клік всередині звичного інтерфейсу, що сприяє масовому прийняттю технології серед консервативної аудиторії.

Банки та розповсюдження стейблкоїнів

На тлі розробки та узгодження закону GENIUS Act у США (встановлює правила для стейблкоїнів), відбувається додаткова активізація банків. Регуляторна визначеність відкрила шлюзи для інституційного капіталу.

У жовтні 2025 року стейблкоїни вперше перевищили 300 мільярдів доларів капіталізації. Тому один з найбільших банків світу – JPMorgan – запустив бренд Kinexys для цілодобових блокчейн-розрахунків, а банк Citigroup випробував конвертацію фіату в цифрову валюту через SWIFT. Банки будують власні мости у криптосвіт, щоб не втратити клієнтів на користь швидших фінтех-рішень.

Що очікувати далі?

Більшість звичайних користувачів будуть вітати спрощення процесів, адже можливість відправити кошти за секунди переважає технічні нюанси. Проте важливо враховувати усі аспекти нововведення. Масовий користувач ще не готовий повністю відмовитися від звичної фізичної картки.

Наразі стейблкоїни розглядаються як інструмент зміцнення позицій долара у світі. Водночас Visa та Mastercard діють обережно, вимагаючи повної відповідності процедурам KYC/AML (перевірка клієнта та контроль фінансових операцій). Це означає, що анонімність, яка була філософією ранньої криптоспільноти, поступається місцем безпеці та легальності.

Наразі можна сказати, що наступним кроком ми побачимо розширення географії виплат та підтримку нових блокчейнів – гібридну модель існування для традиційних фінансів та криптовалют. Конкуренція змушуватиме традиційні банки впроваджувати крипто-функції у свої додатки, щоб не втратити клієнтів.

Тепер поняття криптовалютний гаманець буде трансформуватися, завдяки спрощенню процесу та інтеграції з платіжними системами.