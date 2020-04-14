Банки ввели кредитні канікули для фізосіб: список банків

"Приватбанк", "ТАСкомбанк", "Правекс Банк" (всі – Київ) і "Кредобанк" (Львів) ввели кредитні канікули для клієнтів-фізичних осіб. Про це свідчать повідомлення банків.

Кредитні канікули від "Приватбанку"

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Так, "Приватбанк" ввів кредитні канікули до кінця липня 2020 року для фізосіб, які зіштовхнулися з фінансовими труднощами через пов'язані з карантином обмеження, за програмами кредитування "авто в розстрочку", "житло в кредит" і "кредит під заставу нерухомості".

"Такі клієнти мають право на перенесення термінів всіх чергових платежів до 31 липня 2020 року з відповідним висновком додаткових угод до кредитного договору або договору лізингу після закінчення карантину", – пояснили у "Приватбанку".

Там додали, що для оформлення канікул достатньо заповнити заявку на сайті банку.

"ТАСкомбанк"

"ТАСкомбанк" ввів кредитні канікули для фізосіб по працюючих беззаставних кредитах і кредитах готівкою на 3 місяці.

"На період дії кредитних канікул обов'язкові платежі складаються з відсотків і щомісячної комісії, передбаченої кредитним договором. Погашення заборгованості по тілу кредиту відкладається і входить до складу платежу в липні 2020 року", – пояснив механізм кредитних канікул банк.

Крім того, "ТАСкомбанк" автоматично відстрочив мінімальний платіж за кредитною карткою до кінця травня 2020 року.

"Правекс Банк"

"Правекс Банк" також ввів кредитні канікули для клієнтів-фізосіб, які станом на 1 березня 2020 року не мали простроченої закладеності, але зазнали фінансових труднощів через обмеження ц зв'язку з коронавірусом. Програми передбачають відстрочення оплати тіла кредиту (тобто виплачуються тільки відсотки), а також відстрочку відсотків і тіла кредиту, збільшення терміну його погашення та інше.

Крім того, "Правекс Банк" запропонував варіанти реструктуризації кредитних зобов'язань постраждалим клієнтам-юрособам. Пропозиції банку по можливості обслуговування боргу є індивідуальними і враховують останню фінзвітність, фінансовий стан, вразливість секторів і підприємств до поточної кризи та перспективи відновлення бізнесу.

"Клієнти-юридичні особи можуть самі ініціювати реструктуризацію кредитів", – уточнив банк.

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"Кредобанк"

Програмами кредитних канікул "Кредобанку", які передбачають тримісячну відстрочку сплати основної суми боргу і 40% щомісячного платежу для ануїтетної схеми виплат, можуть скористатися позичальники по іпотечних кредитах, кредитах на авто і споживчих кредитах готівкою. Подати заявку на програму можуть клієнти з позитивною кредитною історією, які не мають заборгованості перед банком.

Крім того, для кредитних карток "Кредобанк" автоматично продовжив пільговий період користування кредитними коштами (без нарахування відсотків) до 92-х днів.

"Райффайзен банк Аваль"

Раніше кредитні канікули для фізосіб ввели "Райффайзен банк Аваль" і "ПУМБ". Зокрема, "Райффайзен банк Аваль" скасував щомісячний платіж у квітні і в травні за кредитними картками більшості клієнтів, а також знизив процентну ставку по кредитах готівкою до 0,01% річних (на 2 місяці) і автоматично встановив канікули за відсотками в період з 4 квітня по 4 червня.

"ПУМБ"

"ПУМБ" ввів на 3 місяці кредитні канікули для клієнтів-фізосіб за діючими кредитами на придбання товарів і по кредитах готівкою, які справно обслуговувалися позичальниками станом на 1 березня. Банк пояснював, що в межах канікул тіло кредиту тимчасово не нараховуватиметься.

"Альфа-Банк"

"Альфа-Банк" ввів на 2 місяці канікули по кредитних картах, беззаставних кредитах готівкою і беззаставних кредитах на покупку товарів для клієнтів, які станом на 1 березня не мали простроченої заборгованості.

Крім того, раніше кредитні канікули для МСБ ввели "Приватбанк" (індивідуальні, до травня), "Ощадбанк" за кредитами в формі невідновлюваної кредитної лінії та термінового кредиту (бізнес може скористатися відстрочкою платежів по тілу кредиту до трьох місяців).

Також кредитні канікули для потерпілого від введених обмежень бізнесу ввели банк "Кредит Дніпро" і "Райффайзен банк Аваль" (за кредитним продуктом "Розвиток").



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