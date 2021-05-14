Банківські рахунки Укрзалізниці арештували за борги, – ЗМІ

Виконавча служба арештувала банківські рахунки Укрзалізниці через неповернуті борги. Відповідне рішення набуло чинності 6 травня.

Видання "Дзеркало тижня" опублікувало постанову Госпсуду Києва та документ Департаменту державної виконавчої служби Мін'юсту. Його видав відділ примусового виконання рішень.

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Позови проти Укрзалізниці

Зауважимо, що 22 квітня Верховний суд виніс рішення за 4 справами щодо боргів Укрзалізниці. При цьому, всі вони – не на користь компанії.

Виконання одного із цих рішень – саме арешт рахунків. Мовиться про повернення кредитору 13,7 мільйона доларів й 99,7 мільйона гривень.

Крім цього, інші позови передбачають примусове стягнення з Укрзалізниці. А саме – 34 мільйонів доларів й більше ніж 300 мільйонів гривень.

"Дзеркало тижня" також наголосило, що компанія-кредитор VR Capital загалом є тримачем боргу Укрзалізниці у 160 мільйонів доларів.

"З усіма штрафами та пенями вони зрештою легко перетворяться на всі 300 мільйонів, а всього судових процесів є понад 25", – зазначили у виданні.

Інші подробиці

Крім цього, за інформацією журналістів, від колапсу раніше захищало те, що голова правління "Ощадбанку" пішов на порушення закону й не виконав наказу про арешт.

Натомість він залишив Укрзалізниці операційний рахунок. Однак – мовилося лише про тиждень. Адже посадовець не хотів ризикувати через небажання уряду розв'язувати проблему.

Також видання зауважило, що є інформація про ухвалу Печерського суду, яка нібито підтверджує можливість арешту коштів. Водночас у судових реєстрах її немає.

Цей документ нібито забороняє примусове перерахування коштів кредитору. Мовляв, гроші на рахунках УЗ є доказом у терміново відкритому кримінальному провадженні проти VR Capital.

Джерела "Дзеркала тижня" у банках підтверджують, що арешт справді існує. Водночас гроші наразі просто "заморожені", саме через вищезгадану ухвалу.

Документи щодо боргів Укрзалізниці: