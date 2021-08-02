На Банковій незадоволені лідером конкурсу на керівника САП, відбір призупинили, – Шабунін

Конкурс на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури знову поставили на паузу. Від завершення етапу перевірки доброчесності пройшов тиждень, однак конкурсна комісія все ще не зібралася, аби визначити дати й деталі наступних етапів.

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін у колонці для видання повідомив, що ключова причина паузи – невдоволення результатами конкурсу на керівника САП в Офісі Президента.

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Відбір керівника САП призупинили

Офіс Президента явно не влаштовує лідер рейтингу – детектив НАБУ Олександр Клименко, який керував слідством щодо Олега Татарова,

– написав Шабунін.

Він додав, що до наступних етапів пройшли всього 2 кандидати: Клименко та прокурор Офісу генпрокуратури Андрій Синюк.

Відповідно до затвердженого порядку, надалі перемагає той кандидат, який набере найбільшу кількість балів в загальному рейтингу, інший стане його заступником.

Під час наступних етапів комісія не голосуватиме за кандидатів, а тільки виставляти бали за письмове завдання та співбесіду. На цих етапах кожен кандидат може отримати 55 балів. У Клименка наразі 212 балів, у Синюка – 195.

На думку Шабуніна, в ОП є кілька сценаріїв виході з цієї ситуації

Домовитися із Синюком, отримати від нього гарантії лояльності та протягувати на керівну посаду через маніпуляції з балами, а Клименка допустити на посаду заступника (який не має реальних повноважень).

Зірвати процес відбору очільника САП за допомогою Окружного адміністративного суду Києва.

"Керівництво і низка суддів ОАСК перебувають під слідством НАБУ і САП через статтю про захоплення влади. Тож вони будуть тільки раді зробити послугу чинній владі. Ціною такої послуги стане затягування ліквідації суду", – додав голова правління ЦПК.

Відповідний позов від одного з кандидатів на керівника САП в ОАСК уже є. За рішенням суду, справу розглядатимуть за зачиненими дверима.

Шабунін пояснив, що ОАСК може вдатися до таких дій

Скасувати затверджений комісією принцип голосувань, щоб перезапустити конкурс без врахування позиції міжнародників у комісії.

Повернути на останній етап конкурсу провладних кандидатів Андрія Костіна (голова правового комітету Верховної Ради, пов'язаний з Андрієм Єрмаком) і Антона Войтенка (очільник прокуратури Львівської області).

"У цьому і причина затримки конкурсу зараз. У разі невпевненості в лояльності Синюка, ОП руками парламентської квоти буде тягнути час до отримання рішення ОАСК", – зазначив глава правління ЦПК.

Крім того, Шабунін переконаний, що "маніпуляції із конкурсом на голову САП вплинуть на серпневу зустріч Зеленського із Байденом". Адже відбір керівництва антикорупційних органів в Україні – під пильною увагою міжнародної спільноти.

Наприкінці січня 2021 року офіційно розпочався конкурсний відбір на посаду керівника САП. У березні конкурсна комісія затвердила остаточний список 133 претендентів на керівні посади у відомстві. З конкурсу "витіснили" кандидатів, які займаються розслідуванням резонансних справ Андрія Портнова, заступника голови ОП Олега Татарова, голови ОАСК Павла Вовка.