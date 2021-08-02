На Банковій незадоволені лідером конкурсу на керівника САП, відбір призупинили, – Шабунін
Джерело:"Українська правда"
Конкурс на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури знову поставили на паузу. Від завершення етапу перевірки доброчесності пройшов тиждень, однак конкурсна комісія все ще не зібралася, аби визначити дати й деталі наступних етапів.
Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін у колонці для видання повідомив, що ключова причина паузи – невдоволення результатами конкурсу на керівника САП в Офісі Президента.
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Відбір керівника САП призупинили
Офіс Президента явно не влаштовує лідер рейтингу – детектив НАБУ Олександр Клименко, який керував слідством щодо Олега Татарова,
– написав Шабунін.
Він додав, що до наступних етапів пройшли всього 2 кандидати: Клименко та прокурор Офісу генпрокуратури Андрій Синюк.
Відповідно до затвердженого порядку, надалі перемагає той кандидат, який набере найбільшу кількість балів в загальному рейтингу, інший стане його заступником.
Під час наступних етапів комісія не голосуватиме за кандидатів, а тільки виставляти бали за письмове завдання та співбесіду. На цих етапах кожен кандидат може отримати 55 балів. У Клименка наразі 212 балів, у Синюка – 195.
На думку Шабуніна, в ОП є кілька сценаріїв виході з цієї ситуації
- Домовитися із Синюком, отримати від нього гарантії лояльності та протягувати на керівну посаду через маніпуляції з балами, а Клименка допустити на посаду заступника (який не має реальних повноважень).
- Зірвати процес відбору очільника САП за допомогою Окружного адміністративного суду Києва.
"Керівництво і низка суддів ОАСК перебувають під слідством НАБУ і САП через статтю про захоплення влади. Тож вони будуть тільки раді зробити послугу чинній владі. Ціною такої послуги стане затягування ліквідації суду", – додав голова правління ЦПК.
Відповідний позов від одного з кандидатів на керівника САП в ОАСК уже є. За рішенням суду, справу розглядатимуть за зачиненими дверима.
Шабунін пояснив, що ОАСК може вдатися до таких дій
- Скасувати затверджений комісією принцип голосувань, щоб перезапустити конкурс без врахування позиції міжнародників у комісії.
- Повернути на останній етап конкурсу провладних кандидатів Андрія Костіна (голова правового комітету Верховної Ради, пов'язаний з Андрієм Єрмаком) і Антона Войтенка (очільник прокуратури Львівської області).
"У цьому і причина затримки конкурсу зараз. У разі невпевненості в лояльності Синюка, ОП руками парламентської квоти буде тягнути час до отримання рішення ОАСК", – зазначив глава правління ЦПК.
Крім того, Шабунін переконаний, що "маніпуляції із конкурсом на голову САП вплинуть на серпневу зустріч Зеленського із Байденом". Адже відбір керівництва антикорупційних органів в Україні – під пильною увагою міжнародної спільноти.Довідка. Наприкінці січня 2021 року офіційно розпочався конкурсний відбір на посаду керівника САП. У березні конкурсна комісія затвердила остаточний список 133 претендентів на керівні посади у відомстві. З конкурсу "витіснили" кандидатів, які займаються розслідуванням резонансних справ Андрія Портнова, заступника голови ОП Олега Татарова, голови ОАСК Павла Вовка.