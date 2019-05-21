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      Банкову під Адміністрацією Президента відкрили для людей: фото

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      Банкову в Києві відкрили для вільного проходу людей
      Банкову в Києві відкрили для вільного проходу людей / Фото 24 каналу

      У Києві відкрили для вільного проходу людей вулицю Банкову, на якій розташована Адміністрація Президента України. Також прибрали кордони нацгвардійців, які охороняли вулицю.

      Наразі на Банковій ще залишилися пости, однак на них вже ніхто не перевіряє документи тих, хто хоче пройти на вулицю. 

      Читайте також: Селфі, поцілунки і дострокові вибори: що західні медіа пишуть про інавгурацію Зеленського

      Прохід Банковою закрили ще за президента-втікача Віктора Януковича під час Євромайдану. Вона була закрита для звичайних громадян і усі 5 років правління Петра Порошенка.


      У Києві відкрили вулицю Банкову для вільного проходу людей

      Також, вчора, 20 травня, відкрили ворота з боку вулиць Лютеранської та Інститутської, які раніше були закриті і забороняли вільний прохід. Тому, тепер кияни і гості столиці можуть вільно пройти на Банкову, де розташована Адміністрація Президента і Будинок з химерами.

      Ворота до Адміністрації Президента відкриті

      Зауважимо, новообраний президент Володимир Зеленський після інавгурації 20 травня пішки прийшов на Банкову з Маріїнського палацу. Його супроводжувала охорона, правоохоронці та сотні прихильників. Одразу по приходу на Банкову президент розпорядившись пускати на територію всіх бажаючих.

      Як пройшла інавгурація Зеленського? 20 травня відбулася інавгурація Володимира Зеленського: він офіційно став шостим Президентом України. На ній були присутні іноземні дипломати, народні депутати, попередні президенти та відомі українці.

      Зеленський проголосив перше звернення до українського народу – інавгураційну промову із трибуни парламенту. Він згадав про наміри України вступити у Євросоюз, про війну та загиблих військових на Донбасі та закликав українських заробітчан повертатися назад в країну.

      Під час церемонії новий президент закликав народних депутатів ухвалити низку невідкладних законів та звільнити з посад голову Служби безпеки, генерального прокурора, міністра оборони України. Також Зеленський заявив, що планує розпустити Верховну Раду України восьмого скликання.

      Через кілька годин після цього Зеленський підписав свій перший указ, яким прийняв повноважень верховного головнокомандувача Збройних сил.

      Дивіться відео про інавгурацію Володимира Зеленського:

       

       

       

       

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      Теги: Новини України Новини Києва Володимир Зеленський Адміністрація Президента Інавгурація Зеленського
      Джерело: 24 канал
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