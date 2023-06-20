Банку Кредит Дніпро підтверджено найвищий рівень довгострокової кредитоспроможності uaААА

Завдяки ефективній поточній діяльності та достроковому поверненню кредиту рефінансування Національному банку України Банк Кредит Дніпро може ще більше покращити свої показники.

Про це у звіті про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу на рівні uaAAA (найвища кредитоспроможність) за національною шкалою повідомило рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг", інформує 24 Канал.

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"Ключові балансові показники АТ "Банк Кредит Дніпро" в першому кварталі 2023 року продемонстрували зростання: активи виросли на 1,50% до 19,645 мільярда гривень; обсяг кредитів та авансів клієнтам збільшився на 4,85% до 4,055 мільярди гривень; зобов'язання +0,34% до 17,731 мільярда гривень; власний капітал показав приріст + 13,57% до 1,914 мільярда гривень", – повідомляє пресслужба Банку Кредит Дніпро з посиланням на звіт РА "Стандарт-Рейтинг".

Більш того, у квітні 2023 року Банк здійснив повне дострокове погашення кредиту рефінансування від НБУ в сумі 180 мільйона гривень з початковим терміном погашення у першому кварталі 2026 року, а також у сумі 220 мільйонів гривень з початковим терміном погашення в другому кварталі 2026 року. За оцінкою Агентства, цей факт у перспективі може позитивно вплинути на показник чистого процентного доходу Банку за рахунок істотного зниження його процентних витрат.

Як зазначив Андрій Білоус, фінансовий директор банку, за підсумками діяльності в першому кварталі 2023 року прибуток АТ "Банк Кредит Дніпро" становив 217,276 мільйона гривень та, враховуючи поточну тенденцію, Банк очікує збереження прибутковості за результатами першого півріччя.

Банк Кредит Дніпро входить до переліку двадцяти найбільших фінансових установ України за валовими активами і відповідно до класифікації Національного банку України належить до групи банків з приватним капіталом.

За результатами діяльності на 01.06.2023 року Банк Кредит Дніпро продемонстрував прибуток розміром 187,7 мільйона гривень. Станом на 01.06.2023 року активи Банку становили 19 125,9 мільйона гривень. Кредитний портфель – 4 305,4 мільйона гривень, портфель коштів клієнтів досяг 16 921,0 мільйона гривень. Регулятивний капітал — 1 675,3 мільйона гривень.