15:26
31 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова любов Путіна. Загроза для Росії
      Вєсті Кремля
      21:52, 30 січня
      Вєсті.UA: Провальні плани Медведчука. Нова професія Луценко
      Вєсті.UA
      21:29, 30 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      "Барселона" розгромила "Севілью" та вийшла у півфінал Кубка Іспанії: відео

      389 Читать новость на русском
      Барселона - Севілья: відео голів Кубок Іспанії 2018/19
      Барселона – Севілья відео голів

      У матчі-відповіді чвертьфіналу Кубка Іспанії "Барселона" на власному полі розгромила "Севілью" та вийшла у півфінал турніру.

      Барселона – Севілья 6:1
      Голи: Коутіньо, 13 (пен), 53, Ракітіч, 31, Серхі Роберто, 54, Суарес, 89, Мессі, 90+2 – Арана, 67
      Нереалізований пенальті: Банега, 27 (Севілья)

      Перший матч "Барселона" на виїзді програла 2:0. Тож каталонцям треба було забивати як мінімум стільки ж і не пропускати. Забивати господарі "Камп Ноу" розпочали майже одразу. При цьому за допомогою гравців "Севільї". Промес збив Мессі у власному штрафному майданчику, і Коутіньо з пенальті вивів "Барселону" вперед.

      Читайте також: Гол українця Романа Безуса вивів "Гент" у фінал Кубка Бельгії: відео

      Та радість господарів могла бути не довгою. Вже у середині першого тайму пенальті призначили у ворота самої "Барселони". Цього разу Піке сфолив проти Меси. Та Евер Банега не переграв Сілессена з позначки – воротар впорався з ударом. А вже за мить Ракітіч подвоїв рахунок у матчі легким дотиком до м’яча. 2:0 – і "Барселона" відігралася після поразки у Севільї ще у першому таймі.

      Всю інтригу у матчі було вбито за дві хвилини у другому таймі – між 53 та 54 хвилинами "Барселона" забила двічі. Спочатку Коутіньо оформив дубль ударом головою у падінні. А згодом Серхі Роберто після пасу Мессі довів рахунок до розгромного.

      Та невелику інтригу у матч вдалося повернути зусиллям Арани, який на 67-ій хвилині відквитав один гол.

      Читайте також: Оплесками зі сльозами на очах: як "Нант" під час матчу вшанував пам’ять зниклого Еміліано Сала

      Після цього "Барса" просто затисла гостей на їх половині поля. Та забити довго не вдавалося. І лише незадовго до кінця матчу "синьо-гранатові" знову забили два голи з різницею у дві хвилини. Спочатку забив Суарес. А вже у доданий арбітром час і Мессі.

      Відеоогляд матчу Барселона – Севілья

      "Барселона" громить "Севілью" та виходить у півфінал Кубку Короля.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Футбол Спорт ФК Барселона ФК Севілья
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Насколько вероятное полномасштабное вторжение Росиии в Украину
      сьогодні , 15:02 Насколько вероятное полномасштабное вторжение Росиии в Украину
      Злой Одессит 706
      Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
      сьогодні , 13:33 Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
      1600
      Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      сьогодні , 10:00 Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      621
      Річниця смерті Леоніда Каденюка: цікаві факти з біографії українського космонавта
      сьогодні , 13:01 Річниця смерті Леоніда Каденюка: цікаві факти з біографії українського космонавта
      4603
      Бізнес після війни: як ветеранам почати власну справу
      сьогодні , 12:31 Бізнес після війни: як ветеранам почати власну справу
      Леонід Остальцев 188
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      Осічка "Шахтаря", поразка "Динамо", перемога "Чорноморця": головні підсумки 16-го туру УПЛ
       26 листопада 2018 , 11:22
      Олександр Долгополов вилетів з US Open від Рафаеля Надаля
       4 вересня 2017 , 22:27
      Офіційно: Ребров - новий асистент головного тренера "Динамо"
       20 вересня 2013 , 23:33
      Роналду - найкращий бомбардир сучасності
       30 квітня 2014 , 18:46
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук