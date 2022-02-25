У Барселоні триває великий мітинг на підтримку України: зворушливе відео
Джерело:фейсбук Антона Геращенка
У Барселоні просто зараз проходить великий мітинг на підтримку України. Українці та іспанці разом співають гімн нашої держави.
Активісти тримають у руках плакати на підтримку України, зокрема, просять Путіна зупинити війну в Україні.
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У Барселоні другий день тривають демонстрації української діаспори. Активісти закликають ЄС ввести додаткові санкції та негайні дії.
Українці та іспанці разом співають гімн України / Відео:
Цього полудня близько 200 людей зібралися перед делегацією ЄС у Барселоні на Пасео де Грасія, щоб попросити покарати дії лідера Кремля Володимира Путіна.
"Україна вільна" або "Санкції проти Путіна" – були найбільш повторюваними скандуваннями на акції протесту.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
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