У Барселоні триває великий мітинг на підтримку України: зворушливе відео

У Барселоні просто зараз проходить великий мітинг на підтримку України. Українці та іспанці разом співають гімн нашої держави.

Активісти тримають у руках плакати на підтримку України, зокрема, просять Путіна зупинити війну в Україні.

До теми Лідери НАТО закликали Росію негайно припинити війну з Україною

У Барселоні другий день тривають демонстрації української діаспори. Активісти закликають ЄС ввести додаткові санкції та негайні дії.

Українці та іспанці разом співають гімн України / Відео:



Цього полудня близько 200 людей зібралися перед делегацією ЄС у Барселоні на Пасео де Грасія, щоб попросити покарати дії лідера Кремля Володимира Путіна.

"Україна вільна" або "Санкції проти Путіна" – були найбільш повторюваними скандуваннями на акції протесту.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!