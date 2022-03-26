У Барвінковому біля Ізюма через обстріли окупантів загинули 5 людей
26 березня 2022 , 22:39Читать новость на русском
Джерело:Харківська обласна прокуратура
Російські війська вкотре завдали удару по Ізюмському району на Харківщині. Унаслідок обстрілів окупантів загинуло п'ятеро людей.
Серед загиблих 4 військовослужбовці
Російські військові 26 березня близько 11 години здійснили обстріл міста Барвінкове. Через обстріли ворога пошкоджено приміщення ліцею.
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Пожежу приміщень навчального закладу ліквідовано, однак не обійшлося без жертви.
Серед загиблих четверо військовослужбовців. Також загинув один мирний мешканець.
Кількість поранених встановлюється.
Наслідки обстрілів окупантами / Фото прокуратури
Наслідки обстрілів окупантами / Фото прокуратури
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