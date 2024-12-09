Перед падінням режиму Асад відхилив пропозицію угоди, що могла б убезпечити його правління, – WP

За кілька тижнів до наступу сирійських повстанців Башар Асад відкинув кілька нових пропозицій з боку світових держав, які могли б допомогти зберегти його правління.

Про це пише The Washington Post з посиланням на слова колишнього сирійського дипломата Бассама Барабанді, який втік у перші дні повстання, повідомляє 24 Канал.

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Чи була в Асада можливість зберегти своє правління

У газеті пишуть, що один із запропонованих варіантів, який США опосередковано передали через Об'єднані Арабські Емірати, передбачав скасування жорстких американських санкцій в обмін на зобов’язання Асада більше не дозволяти Ірану постачати зброю та підтримувати ліванських бойовиків Хезболла за допомогою сухопутних маршрутів в Сирії, зазначив дипломат.

Відповідно до слів Барабанді, деякі радники пропонували сирійському диктатору пристати на пропозицію США — розірвати зв’язки з Іраном в обмін на скасування санкцій. Однак Асад залишився непохитним і вирішив, що зможе домовитися про кращі для себе умови після того, як до влади в Сполучених Штатах прийде Дональд Трамп.

Тим часом, коли повстанці наближалися до сирійської столиці, Іран почав виводити свої війська, і можливості Асада вичерпалися.

Зрештою, аналітики вважають, що саме непоступливість президента, поєднана з його зарозумілістю, стала його "згубною рисою", що свідчить про глибинну нездатність по-справжньому зрозуміти реалії, в яких опинився як він сам, так і Сирія загалом.

"Він ніколи не був найрозумнішим у сім'ї. Він втратив так багато можливостей через свою впертість", – сказав Амр Аль-Азм, колишній професор Дамаського університету.

У WP пишуть, що в останні дні свого правління Асад не зробив жодного публічного звернення і залишався поза увагою, за винятком однієї зустрічі з главою МЗС Ірану, яку зафіксували державні ЗМІ. Промова, яку очікували в суботу ввечері, 7 грудня, так і не пролунала, пише в газеті.

Як там зазначили, Асад упустив чимало можливостей для примирення зі своїми опонентами і міжнародною спільнотою і не зміг реалізувати політику, яка могла б врятувати його країну і об'єднати його народ, вважають сирійці і аналітики.