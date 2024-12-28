Родичів Асада затримали у Лівані: вони намагалися втекти з підробленими паспортами

У п’ятницю, 27 грудня, в аеропорту столиці Лівану заарештували дружину і дочку одного з двоюрідних братів поваленого сирійського диктатора Башара Асада. Звідти вони намагалися вилетіти з підробленими паспортами.

Про це пише Associated Press з посиланням на ліванських правоохоронців та представників служби безпеки, передає 24 Канал. Чиновники розповіли деталі на умовах анонімності, оскільки не мали повноважень обговорювати цю справу публічно.

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У Лівані розповіли про родичів і прихильників Асада

За словами чиновників, Рашу Хазем, дружину Дураїда Асада, і їхню дочку Шамс було незаконно ввезено до Лівану. Жінок заарештували в аеропорту Бейрута, коли вони намагалися вилетіти до Єгипту.

Вважається, що десятки тисяч сирійців нелегально перетнули кордон з Ліваном у ніч падіння Асада, коли повстанські сили увійшли в Дамаск.

Ріфаат Асад вилетів напередодні за своїм справжнім паспортом і не був затриманий.

Довідка: Ріфаат Асад – колишній віцепрезидент Сирії, дядько Башара Асада, батько Дураїда Асада. Він керував артилерійським підрозділом, який здійснював обстріли міста Хама, спричинивши загибель тисяч людей, за що отримав прізвисько "М'ясник з Хами". У березні 2024 року швейцарська федеральна прокуратура звинуватила Ріфаата у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, стверджуючи, що понад 40 років тому він віддавав накази про вбивства та тортури.

Загалом ліванські силовики повідомили про арешт понад 20 осіб, пов’язаних із силами безпеки Асада. Деяких із них затримали під час спроби продати свою зброю.

Що відомо про втечу сім'ї Асада

Раніше 24 Канал повідомляв, що після падіння своєї диктатури Башар Асад із сім'єю втік до Москви. Туди колишній президент Сирії з березня 2018 року по вересень 2019-го 21 рейсом переправив близько двох тонн валюти. За цей період родина Башара придбала у Москві 20 розкішних квартир.

Джерела, близькі до сім'ї Асадів, повідомляють, що дружині колишнього диктатора Асмі Асад не подобається жити в Москві. Вона прагне розлучитися з Асадом і переїхати до Лондона, оскільки має британське громадянство.

Згодом з'явилася інформація про хворобу Асми – у неї буцімто діагностували гострий мієлоїдний лейкоз, агресивний рак кісткового мозку та крові. Вважається, що лейкемія повернулася після періоду ремісії – Асма раніше лікувалася від раку молочної залози.