Є висока ймовірність, що президент Сирії Башар Асад загинув, – Reuters

У неділю, 8 грудня, сирійські повстанці взяли під контроль столицю Дамаск. Президент Башар Асад вилетів з країни у невідомому напрямку і наразі, можливо, вже мертвий.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Чому війна в Сирії знову спалахнула, хто проти кого воює і як це вплине на Росію та Україну

Літак Башара Асада могли збити у Сирії

Згідно з даними вебсайту Flightradar, літак Syrian Air вилетів з аеропорту Дамаска приблизно в той час, коли столиця була захоплена повстанцями. Всередині, ймовірно, перебував Башар Асад.

Борт спочатку летів у бік прибережного регіону Сирії, оплоту алавітської секти Асада, але потім зробив різкий розворот. Він кілька хвилин летів у зворотньому напрямку, після чого зник з радарів недалеко від міста Холм.

Джерела видання Reuters у Сирії вказують, що існує дуже висока ймовірність того, що Асад міг загинути в авіакатастрофі. Припущення грунтується на тому, що наразі невідомо, чому літак зробив несподіваний розворот і зник.

Він зник з радарів, можливо, транспондер був вимкнений, але я вважаю, що більша ймовірність полягає в тому, що літак збили,

– сказало одне сирійське джерело без уточнення.

Зауважимо, повстанці у своєму першому повідомленні на державному телебаченні заявили, що вони поклали край 24-річному авторитарному правлінню Башара Асада. Операція з повалення диктатора тривала 11 днів. На головній площі Дамаска народ радіє поваленню режиму Асада та скандує: "Свобода".