Такі "персонажі" як Баста, Усик та подібні – це велика загроза нацбезпеці, – Остальцев

Завдяки тому, що Баста приїхав у Київ – його помітили. Чимало людей дізнались, що Василю Вакуленку раніше був заборонений в'їзд в Україну через кримські гастролі.

Заборона СБУ на в'їзд російському реперу діяла з 2017 по 2020 рік. Про це розповів український військовий і підприємець Леонід Остальцев у своєму блозі "VETERANO". Він пояснив, що репер та подібні йому – небезпечні для України.

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"Особисто я вважаю, що такі відомі персонажі, як Баста, боксер Усик та подібні – це насправді велика загроза національній безпеці", – вважає Остальцев.

Він пояснив, чому так думає. Ветеран навів у приклад інтерв'ю Басти з російською журналісткою Ксенією Собчак. Там репер використовує таку фразу як "на Украину".

Не знаю, скільки ще треба повторювати, що правильно говорити: в Україні, а не "на",

– обурився військовий.

Також, як він додав, Баста зізнався, що він не говорить про Крим, бо це "складне питання" і, мовляв, він не хоче розпалювати ворожнечу.

Баста – не українець, – Остальцев

Восени 2020 року Басту офіційно виключили з переліку осіб , які створюють загрозу національній безпеці України, оскільки 3 роки минули.

Потім, як наголосив Остальцев, Василь взагалі сказав, що він наполовину українець. Втім, на його думку, хто вважає себе хоча б частково українцем – щонайменше знає, що правильно говорити "в Україні", а не "на".

"Ще кожен, хто вважає себе українцем, може дати чітку відповідь на запитання про Крим і про роль Росії в нинішній війні. Водночас нашим зіркам спорту та естради досі не вистачає сміливості та гідності сказати правду та озвучити справжню позицію щодо Криму", – зазначив Остальцев.

Він підсумував, що усі раптом стали такими собі "пацифістами крайньої хати" – це коли "я за все хороше і проти всього поганого".

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Чому візит Басти в Україну став скандальним: