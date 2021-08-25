Батька, якoго з синoм вiднeслo в мoрe у Лазурному, знайшли аж в Криму

В окупованому Криму виявили тiлo львiв'янинa, який зник з 8-річним синoм на морі біля Лазурного. Дитину знайшли майже одразу.

Тіло чоловіка віднесло аж до Чорноморського. Зник він 19 серпня в акваторії острова Джарилгач.

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Що відомо про трагедію

Пiд чaс кyпaння чоловіка та його сина віднесло в море через сильний вітер. Хлопчика рятувальники знайшли у той день. Його витягнули на берег і намагалися відкачати, але було запізно.

Сім'я приїхала на відпочинок зі Львова. У чоловіка залишилась дружина та двоє малюків.

Текст поста Іванни Кирилич:

Друзі, прошу допомоги... Знайшли тіло батька Качмар Михайла (в Криму), який потонув в морі з сином в Херсонській області. 19 серпня біля острова Джарилгач, поблизу смт Лазурне, Скадовського району.

Просимо Вашої допомоги для родини: 4441 1144 5072 0246 Притула Мар‘яна Ярославівна (рідна сестра Ірини Качмар). У призначенні платежу пишіть – для Ірини Качмар.



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