"Батька свого зрікається": Гройсман жорстко пройшовся по Порошенку

Кампанія з дискредитації прем'єра Яценюка, найбільша у країні "ботоферма" і дискредитація опонентів, про яку навіть не здогадуються партнери. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман жорстко розкритикував дії п'ятого президента України Петра Порошенка.

За словами Гройсмана, саме через таку "підлість і підступність" він і вирішив створити власну політсилу. Про це він розповів в ефірі проекту "Право на владу".

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Дискредитацією Яценюка займався особисто Порошенко

"Свободівець" Олег Тягнибок пригадав, як у 2014 році відбувались перемовини між лідерами Майдану – ним самим, Віталієм Кличком та Арсенієм Яценюком. За його словами, тоді прийшов Петро Порошенко та почав вимагати посаду віце-прем'єра для Гройсмана.

Я особисто чув про це на свої вуха. Може, вам пан Порошенко про це не розповів, але усім іншим – так. Чо ви його зрікаєтеся? Це ж те саме, що зректися свого батька,

– заявив Тягнибок.

У відповідь прем'єр-міністр зазначив, що судячи з заяв лідера "Свободи", йому готують тези саме у штабі Петра Порошенка.

"У 2014 році я пішов працювати віце-прем'єром на запрошення Арсенія Яценюка. Ви говорите зараз відверту неправду. Зміна прем'єра була наслідком того, що проти Яценюка велась безпрецедентна компрометуюча кампанія. Її очолював особисто Петро Олексійович. Це призвело до великої політичної кризи, зокрема, вихід фракцій з коаліції", – заявив Володимир Гройсман.

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Відтак, підкреслив він, саме через таку "підлість і підступність" він вирішив іти до парламенту з власною командою.

Армія "порохоботів"

Прем'єр заявив, Петро Порошенко за своєю суттю така людина, яка веде таємний штаб, про який зачасту не знає основний.

"У нього є одна з найбільших у світі "ботаферм", де працюють десятки тисяч "ботів". Через них Порошенко здійснював дискреидтацію "Голосу". Далі він заказав таргетовану рекламу не від свого імені, а від різних Facebook-акаунтів", – розповідає Гройсман.

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За його словами, таким чином, наприклад, на Вінниччині людям розсилають повідомлення, щоб не голосувати за "Самопоміч", бо "вона не пройде, а всі голоси отримає Медведчук".

Там кажуть не голосувати за "Українську стратегію", тому що ви втратите голоси, які перейдуть Медведчуку. Його партійці кажуть єднатись, а він починає всіх "мочити", щоб забрати їх голоси собі. У мене питання: а чому Петро Олексійович так завзято не бореть зі своїм політичним партнером Медведчуком?

– заявив глава уряду.

Коли між Порошенком і Гройсманом пробігла чорна кішка?

Гройсман зазначив, що коли він тільки заявив про створення власної команди, Петро Порошенко почав навіювати "якусь зраду".

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"За мною немає жодного корупційного скандалу, жодної зради моєї держави. Якщо якась зрада і була, то Петру Олексійовичу треба подивитись у дзеркало і зрозуміти, кого він зраджував, у кого він крав і які схеми покривав. За це він має нести відповідальність", – резюмував прем'єр.