"Вірити не можна": батьки Протасевича відреагували на його інтерв’ю пропагандистам

Мати затриманого у Мінську білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича поспілкувалася з українськими журналістами. Вона прокоментувала відео державного телеканалу Білорусі ОНТ.
У відео, нагадаємо, Протасевич розповідає про своє затримання, ставлення до Лукашенка, поїздку на Донбас та інше. Однак сприймати його слова на віру важко, адже у хлопця – "синці на руках", а його обличчя "замилене".
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Силовики намагалися приховати побої на обличчі Протасевича
"Я чітко помітила сліди від наручників, синці на руках", – розповіла мати Романа.
Більш того, в тому фільмі чомусь всі кадри йдуть чітко, а коли показують Романа – його обличчя ніби замилене, затемнене,
– переконана вона.
Жінка пригадала, що раніше у Білорусі вже публікували відео з її сином. І там також помітними були "синці на обличчі, на носі й сліди удушення на шиї". На думку мами Протасевича, ці сліди, можливо, досі не зійшли, і їх теж хотіли заховати.
Вірити цьому "фільму" не можна
Батько Романа Протасевича, як написав "Дождь", також переконаний, що його сина шантажують. І не тільки примусом, а й тим, що "у сусідній камері сидить його дівчина". Крім того, до Романа не пускають ні адвоката, ні медиків.
Вірити цьому фільму не можна,
– заявив батько.
Обидвоє батьків впевнені, що сюжет на ОНТ зняли на замовлення Олександра Лукашенка. Бо той з усіх сил намагається виправдатися за примусову посадку літака Ryanair 23 травня, коли, власне, й затримали Протасевича і Сапегу.3 червня білоруський державний телеканал ОНТ опублікував відео з Романом Протасевичем:
- У ньому він "визнав" провину в організації масових заворушень.
- Пошкодував про поїздку на Донбас.
- А ще й запевнив, що поважає самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Усі подробиці "інтерв'ю" Романа Протасевича білоруським пропагандистам – читайте у матеріалі 24 каналу.