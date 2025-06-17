Батьки ще чекають: ДСНС не підтверджує інформацію про врятованого у Києві хлопця

Увечері 17 червня повідомили, що хлопець, який був під завалами, вижив. На жаль, офіційно інформацію з мережі не підтвердили в ДСНС.

24 Канал зібрав деталі.

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Доля хлопчика з-під завалів на Солом'янці невідома

Світ облетіли кадри, на яких згорьовані батьки чекають на сина. Хлопець опинився під завалами будинку в Солом'янському районі. На розбір завалів чекали весь день.

Увечері журналістка Наталія Дєдова повідомила, що хлопець вижив. Цю радісну звістку швидко підхопили телеграм-канали і ЗМІ. Але, на жаль, вона виявилася неправдивою.

Писали, що хлопець вижив і перебуває в лікарні. Та наразі його доля не відома. ДСНС у коментарі 24 Каналу не підтвердили, що хлопець вижив, як про це писали. Але й не ясно, чи він загинув.

"Громадське" та OBOZ повідомили, що батьки хлопчика працюють з психологом.

Звідки інформація, що хлопець під завалами в Києві вижив

Наталія Дєдова спершу подала це як факт. Згодом уточнила, що про це пишуть сусіди в чаті будинку. Потім прикріпила скриншот з тіктоку. Втім, вона швидко видалила свій допис, не опублікувавши пояснень.

Нагадаємо, в МВС уточнили кількість жертв у Києві внаслідок обстрілу 17 червня.