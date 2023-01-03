Батьки загиблого воїна передали мільйон гривень у "Повернись живим": зворушлива історія

У благодійній організації розповіли історію 31-річного Ярослава Палійчука, який загинув 9 травня 2022 року у районі Курахового на Донеччині. У мирному житті Ярослав був професійним художником-графістом, а на війні – сапером 54-ої ОМБр.

Пишуть, що загиблий воїн творив у техніці, яка лежить на стику графіки й живопису та називається "сухий пензель". Рідні юнака кажуть, що його малюнок із кораблем у штормі, нагадує їм Україну зараз.

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Батьки воїна увіковічили синове мистецтво

Свої малюнки захисник виконував на незаґрунтованій поверхні, використовуючи дуже жорсткі пензлі та олійні фарби, які тонким шаром розтирав на папері або тканині. Це створювало фотографічний ефект і максимально наближало роботи Ярослава до реальності.

Воїн загинув на Донеччині 9 травня / Фото "Повернись живим"

Після трагедії батьки воїна поставили собі на меті увіковічити синове мистецтво і випустили книгу з його малюнками. Крім того, родина бійця вирішила перерахувати частину коштів, які отримала від держави, на благодійність.

1 000 000 гривень із них родина переказала у наш Фонд. Ми розчулені до сліз й хочемо, щоб ви знали історію Ярослава Палійчука, а також побачили його роботи,

– йдеться у повідомленні.

Твори Ярослава Палійчука / Фото "Повернись живим"

Що очікувати цьогоріч від ворога

Нещодавно в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Росія не планує завершувати війну проти України. Ба більше, країна-терорист буде намагатися проводити нові наступи на фронті. Про це розповів представник ГУР Андрій Черняк.

"Вони (росіяни – 24 Канал) розуміють, що програють, але завершення війни не планують. Ми розглядаємо можливість того, що вони можуть одночасно піти з Півночі або Сходу. Такі дії ворога передбачаються і наші війська до цього готові", – підкреслив Черняк.