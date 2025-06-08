Батько Ілона Маска прилетів до Москви та назвав росіян "одними з найрозумніших у світі"

Еррол Маск, батько американського мільярдера Ілона Маска, відвідав Москву. Там він взяв участь у форумі російського ідеолога і пропагандиста Олександра Дугіна.

Він розкритикував свого сина за конфлікт з Трампом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські канали.

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Батько Маска відвідав Москву і розкритикував свого сина

У розмові з російськими ЗМІ Маск-старший розкритикував свого сина за його нещодавній конфлікт із чинним президентом США Дональдом Трампом, вважаючи це серйозною помилкою.

Вони протягом п'яти місяців перебувають у стані сильного стресу. Дайте їм перепочити. Їм довелося позбутися всієї опозиції, спробувати повернути країну в нормальне русло, зайнятися звичайними справами і так далі, і вони дуже втомилися і напружені, так що ви можете очікувати чогось подібного, знаєте, в цьому немає нічого незвичайного,

– заявив батько Маска.

Він також висловив думку, що конфлікт Ілона з Трампом може швидко вичерпатися. На його переконання, син лише намагається протистояти політиці демократів, не даючи їм "реалізовувати їхні дурні ідеї".

Еррол Маск також встиг дати інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу "Царьград", де назвав росіян "одними із найрозумніших людей у світі".