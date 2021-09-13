Батько з інвалідністю виховував сина як міг: що відомо про смерть 12-річного хлопчика в "Артеку"

У дитячому таборі "Артек", що під Києвом, 12 вересня помер 12-річний Павло. Родина жила скромно, адже батько має інвалідність та сам виховував хлопчика.

Сім'я жила на соціальні виплати. Також батько хлопчика влітку продавав квіти.

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Батько лікувався й самотужки виховував хлопчика

До 2015 року Ігор Теровець працював на будівництві. Проте згодом у нього виявили важку форму цукрового діабету – чоловік переніс операцію на нозі. Пізніше виявили остеомієліт.

У 2018 році місцеве видання "Кіровоградська Правда" писало, що чоловіку потрібно 35 тисяч гривень, аби врятувати ногу від ампутації. Протягом кількох років Ігор переніс операції та ампутації, у нього був перелом ноги, йому вставляли спиці.

Наразі у Ігоря інвалідність, він пересувається на інвалідному візку і не може працювати. Чоловік останнім часом збирав гроші на імплантат.

Жили на соціальну допомогу

Сина Ігор виховував сам. Сім'я живе на допомогу, але також батько продавав квіти біля супермаркету. На одному з відео, яке потрапило в соцмережі, Ігор розповів, що вирощує квіти влітку і торгує ними. Павло допомагав батькові.

Чоловік вирощував квіти та продавав їх людям: дивіться відео

У травні у хлопчика померла бабуся – мама Ігоря, а про рідну матір Павла нічого невідомо. Однак волонтерка Олена, яка допомагає чоловіку, розповіла – у родині є ще один старший син.

Сім'я дуже бідна. Батько сам як міг тягнув свого сина, він був сенсом усього його життя. Вони жили на соціальну допомогу,

– розповіла жінка.

У Кіровоградській ОДА розповіли, що сім'я не перебувала на обліку як та, яка потрапила в складні життєві умови.

Зараз батько хлопчика поїхав у Київ, щоб отримати результати розтину. Похорон дитини призначили на 14 вересня.

Що відомо про смерть 12-річного Павла

Хлопчику 12 вересня орієнтовно о 9 годині стало погано – він поскаржився на погане самопочуття. До дитини прийшов лікар і оглянув її. Опісля – залишив хлопчика самого.

Юрист табору розповів, що орієнтовно о 12:40 він зомлів. Викликали швидку, та дитину не врятували.

Наразі причини смерті невідомі, точні висновки зробить тільки судмедекспертиза.

Трагедія трапилась у дитячому таборі "Артек" у Пущі-Водиці під Києвом. Хлопчик перебував там з 3 вересня.

Попередньо відомо, що хлопчик скаржився на погіршення здоров'я в медсанчастину, де провів 2 дні. Видання повідомило, що у Павла "було щось схоже на ГРВІ".

Допомогти родині можна, перерахувавши гроші на картку "Приватбанку": 5168 7554 5978 4738.