Батько нового очільника "Борисполя" працював ректором в ДНР, – ЗМІ

Мінінфраструктури оголосило, що новим гендиректором аеропорту "Бориспіль" стане Олексій Дубревський. Батько нового керівника Юрій Дубревський залишився в Донецьку після початку війни. Крім того, після окупації він очолював Донецький інститут фізичної культури й спорту.

Про це повідомив політичний експерт Валерій Клочок в ефірі телеканалу "Прямий".

До теми Масова затримка рейсів з України до Анталії: чи чекати пасажирам на компенсації

Батько Дубревського працював в інституті фізичного виховання в окупованому Донецьку. Заклад зараз під контролем так званої ДНР. Після того, як Росія окупувала Схід, він ще й працював ректором, – повідомив експерт.

Він додав, що Олексій Дубревський людина з оточення олігарха Ріната Ахметова.

"Новий міністр інфраструктури Кубраков пролобіював на посаду гендиректора аеропорту "Бориспіль" людину Ахметова. У 2012-2014 він працював комерційним директором контрольованого соратником Януковича Борисом Колесніковим Донецького аеропорту.

Рідна сестра дружини Дубревського Лебедєва – директора з капітального будівництва "Запоріжсталі", який належить "Метінвесту" Ріната Ахметова", – пояснив він.

Батько працював в університеті під окупантами

Портал "Дій – Запоріжжя" писав, що батько Олексія Дубревського Юрій Дубревський після початку війни залишився на окупованій території і очолював Донецький інститут фізичної культури і спорту.

Зараз він завідувач кафедри циклічних видів спорту так званого "Донецького національного університету". Нагадаємо, що після початку війни український університет переїхав до Вінниці та отримав назву Донецький національний університет імені Стуса. Частина викладачів та студентів залишилася в Донецьку під наглядом окупантів.

Що відомо про Олексія Дубревського