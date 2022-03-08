Батько полоненого росіянина спростував слова Путіна, що в Україні не воюють строковики

Глава Кремля та його посіпаки запевняють, що у війні проти України не беруть участь солдати-строковики. Однак захоплені в полон російські військові та їхні батьки говорять протилежне.

Доказом чергової брехні Путіна є історія російського полоненого Дамура Мустафаєва. Відео із ним уперше з'явилося в телеграм-каналі "Шукай своїх", де Україна публікує дані про взятих у полон окупантів.

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У ролику солдат розповідає, що нібито мав їхати на "навчання", але натомість його "обманом" відправили на війну в Україну. Окупант потрапив у полон, коли його танк зламався на території Чернігівської області.

Ролик із зізнанням солдата побачив його батько – Собіржон Мустафаєв. У коментарі виданню "Медуза" він підтвердив, що його син мав проходити строкову службу. На контракт він не йшов.

Зізнання полоненого Дамура Мустафаєва: дивіться відео

За словами батька, востаннє він контактував із сином 24 лютого – тоді йому сказали, що їх відправляють на "навчання".

Він справді строковик. Я не знаю, що трапилося в них. Але він говорив, що контракт не підписував. Хоча я був здивований: за них можуть підписуватися чи щось таке. Він казав: "Вони самі записали нас у контрактники", –

розповів Собіржон Мустафаєв.

При цьому батько полоненого визнає, що Путін запевняв, мовляв, російських строковиків на війні проти України немає. Таке ж брехливо стверджували й у Міноборони РФ.

Мустафаєв-старший також додав, що його син уже контактував зі своїм братом. Він повідомив, що потрапив у полон, але до нього ставляться гуманно. "Син радіє, що живий", – підсумував Собіржон Мустафаєв.

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