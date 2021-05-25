Його змусили, – батько Протасевича вважає, що на відео у сина зламаний ніс та грим на обличчі

Батько журналіста Романа Протасевича, якого затримали у Білорусі, вважає, що його сина змусили записати відеозвернення. Також він підозрює, що у хлопця зламаний ніс та загримоване обличчя.

Дмитро Протасевич додав, що у такий спосіб силовики, найімовірніше, хотіли приховати сліди побоїв. Журналіст, на думку батька, поводився на відео дуже дивно.

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"Я думаю, що його примусили (записати відеозізнання – 24 канал). Це не його слова, не його інтонація, поводиться він дуже скуто, він дуже нервує, це видно", – сказав батько.

Припущення про зламаний ніс у Дмитра Протасевича з'явилось через змінену форму і великі сліди пудри на передній частині носа.

У нього ліва частина (обличчя – 24 канал) вся запудрена і трішечки є припухлість на лівому боці,

– наголосив Дмитро Протасевич.

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На столі – не його сигарети, – батько

Також Дмитро Протасевич зауважив, що на столі біля Романа лежать не його сигарети – журналіст такі не курить.

Також батько запевнив, що його син просто не може давати зізнавальні покази в організації масових заворушень, адже він їх не вчиняв.

Швидше за все, його просто примусили, примусили записати це відеозвернення,

– наголосив Дмитро Протасевич.

Він вважає, що затриманням Романа Білорусь хотів вчинити "акт помсти" за телеграм-канал NEXTA, який активно висвітлював події під час протестів проти режиму Олександра Лукашенка. У такий спосіб влада нібито хоче залякати інших блогерів.

Затримання Протасевича: коротко