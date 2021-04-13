Не забудемо, не пробачимо: батько втратив на Донбасі 2 своїх синів

На Донбасі 13 квітня проросійські бойовики вбили українського воїна Олексія Мамчія. У 2016 році у бою за Україну загинув його рідний молодший брат – Станіслав. Відтак, батько втратив вже обох синів через російські ворожі дії.

Командування зазначило, що трагічна смерть старшого сина Олексія Мамчія настала у 7 річницю від початку війни. Брати були родом з Чернівців.

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На фейсбук-сторінці опублікували фото батька біля могили свого сина Станіслава, який поліг у бою біля Авдіївки у 2016 році.

"Сьогодні (13 квітня – 24 канал) полеглим Героєм війни став і його другий син Олексій. Неможливо знайти слова, аби передати всю скорботу. Є лише невимовний біль", – мовиться у дописі.

Світла пам'ять полеглим синам України. Не забудемо. Не пробачимо,

– додали у командуванні "Захід".

Що відомо про загибель 2 братів

• Олексій Мамчій загинув 13 квітня внаслідок ворожих дій бойовиків, які з безпілотного літального апарату скинули гранати на українські позиції. Це трапилось у районі Майорського.

Боєць проходив військову службу на посаді старшого водія зенітно-ракетного відділення в 10 гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс".

• Станіслав Мамчій, молодший брат Олексія, загинув у ніч на 13 липня 2016 року на блокпосту під Авдіївкою під час мінометного обстрілу.



Брати Станіслав та Олексій, які загинули на Донбасі / Колаж 24 каналу