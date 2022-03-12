Батько загинув, а він продовжує нищити ворога: як нацгвардієць "Гром" пише воєнну історію

Нацгвардієць "Гром" у боях під Харковом втратив батька. Військовослужбовець і далі нищить техніку та самого ворога.

Відповідну інформацію оприлюднили у міністерстві внутрішніх справ України. Пояснили, що "Гром" наразі перебуває у "м'ясорубці" для противника.

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"Гром" на війні втратив батька та продовжує боротись за Україну

У МВС розповіли, що "Гром" є бойовим командиром, який разом із ЗСУ працює на напрямку, який є справжньою м'ясорубкою для російських окупантів.

Зокрема, він проводить зачистки, нищить та захоплює техніку ворога. Розповів, що в окупантів забрали 2 танки, бронетранспортер, багато стрілецької зброї та з'ясовують, чия зенітно-ракетна система С-300, дві зенітні установки.

"Гром" потрапив на війну в першу ж її добу.

Під час нападу на Харків та спроби прориву я залишився на позиції разом з водієм та 4 строковиками. Також на позиції залишився мій батько, який прикривав нашу групу, щоб ми зайшли у тил противника та завдали йому відсічі. Вранці я дізнався, що у мене батько загинув під час прориву,

– розповів військовослужбовець.

Тоді нацгвардієць пообіцяв собі й надалі нищити противника, який прийшов на нашу землю зі зброєю.

Додав, що нещодавно у полон здались орієнтовно півтори десятки російських військових.

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