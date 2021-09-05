"Батько зупинився одягнути доньці курточку": нові подробиці жахливої ДТП на Львівщині

Масштабна ДТП на Львівщині 3 вересня забрала життя 3 людей. Один з загиблих – 47-річний Володимир Качмар. Його 10-річна донька Тетянка у комі. Вона потребує допомоги небайдужих людей.

24 канал дізнався подробиці стану дитини. Про це розповів родич Юрій Гірняк та Галина Шумська – директорка Хлопчицької школи, у якій навчається постраждала Тетяна.

До теми У стані коми: на Львівщині просять допомогти 10-річній постраждалій у моторошній ДТП

У якому стані дитина

Юрій Гірняк зазначив, що 10-річну Тетянку одразу ж відвезли у лікарню. Там родичам необхідно було прийняти життєво важливе рішення.

Треба було дуже швидко вирішувати щодо ампутації ноги. Була дуже велика втрата крові. З тією ногою не було можливості щось зробити,

– згадав родич.

Для такого оперативного втручання лікарям було необхідно отримати згоду мами. Жінка перебувала в Італії на заробітках. Про трагедію довелося розповідати телефоном.

"На другій нозі дитини зафіксували 3 відкриті переломи. Також зламані руки, таз та щелепа, зубів немає", – додав Гірняк.

Тетянка зараз у комі, в реанімацію не допускають сторонніх людей. Водночас, як розповіли у лікарні журналістам 24 каналу, мамі дозволили побачити дитину.

Наразі є лише 1 гарна новина – зранку 4 вересня дитина почала самостійно дихати. Родичі та знайомі дуже сподіваються, що позитивна динаміка буде і надалі.

15 тисяч гривень – один похід в аптеку

Директорка стверджує, що медики попередили – якщо все буде добре, то реабілітація триватиме кілька років.

Якщо Бог буде милосердним до Танічки й все буде добре – період реабілітації буде дуже-дуже довгим,

– сказала Галина Шумська.

За словами директорки, один похід в аптеку родичам обходиться приблизно у 15 тисяч гривень. Окрім того, у лікарні, де перебуває дівчинка, медики надають їй усю необхідну допомогу.

Як допомогти сім'ї? Знайомі та рідні дуже просять небайдужих допомогти та дати дитині шанс на життя.



Реквізити:

5375 4141 2573 0456 (Monobank) – Іван Петрівський

5168 7554 6065 9010 ("Приватбанк") – Олена Качмар

4441 1144 5431 4129 (Monobank) – Андрій Петрівський

5167 8032 0712 9987 ("Ощадбанк") – Олена Качмар

5354 6550 3834 7367 (Ukrsibbank) – Оксана Качмар 6 вересня з 9:00 по 12:00 у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги чекають донорів із ІІІ(-) групою крові. З собою потрібно мати паспорт. Необхідні компоненти крові у лікарні вичерпуються. Також важливою для Тетянки є щира молитва.

Батько зупинився, щоб одягнути Тані курточку

Володимир Качмар лиш хвилювався, аби його донька не змерзла. Він не знав, що ця зупинка стане фатальною.

• Як все було

Того дня приблизно о 16:00 батько забрав дитину з музичної школи. До слова, так триває вже 2 роки, адже Тетянка грає на бандурі.

Батько з донькою перейшли дорогу та прямували додому. Вони зупинились біля продуктового магазину, аби одягнути дитині куртку. Приблизно о 16:20 вантажівка врізалася у будівлю, розтрощивши її. Також вона розчавила пішоходів.



Зліва видно батька з донькою за секунду до аварії / Колаж 24 каналу

Танічка була зразковою ученицею, – директорка школи

Галина Шумська розповіла, що 10-річна Тетяна вчилася на відмінно.

"Зразкова дитина. Я коли писала пост допомоги Танічці, я б ніколи не подумала, що її прізвище має бути там. В мене Таня Качмар асоціювалася з олімпіадами, конкурсами, змаганнями – там її прізвище мало бути, а не у пості з банківськими реквізитами і проханням допомогти", – емоційно зазначила директорка.

Тетяна Качмар грає на бандурі: дивіться відео з сімейного архіву

Варто зазначити, що родичі дали дозвіл на розповсюдження інформації та використання фото і відео.

Галина Шумська закликає усіх допомогти, адже родина самостійно не впорається.

Ця сім'я мусить вижити і виграти,

– запевнила директорка школи.

Ще одна донька – з діагнозом ДЦП

У сім'ї є 3 дитини:

28-річна Марта , у якої діагноз ДЦП від народження;

, у якої діагноз ДЦП від народження; 22-річна Олена , яка є опікуном Марти;

, яка є опікуном Марти; 10-річна Тетяна, що постраждала внаслідок аварії.

Батьки і до трагедії ледь справлялись, аби максимально лікувати Марту.

Мати передала опікунство над Мартою своїй середній донці – Оленці. У такий спосіб отримала змогу виїхати за кордон, щоб заробляти гроші.

"Оксана продала у Львові квартиру, щоб рятувати цю дитину. Вона їздила з нею всюди, де тільки можна. В неї очі світилися, але вона мала тій дитині допомогти", – зазначила директорка.

Зважаючи на усі обставини, скрутну ситуацію у сім'ї та надзвичайно важкі травми Тетянки, громада села закликає усіх не бути байдужими.

ДТП у Рудках: що відомо

Трагедія трапилась 3 вересня приблизно о 16:20.

Вантажівка знесла електроопору та розтрощила продуктовий магазин.

Загинули 3 людини: 47-річні чоловік та жінка, а також 36-річний водій вантажівки.

Травми отримали 2 дівчини – 16 та 10 років.

За словами очевидців, водій почав повідомляти людям ще на в'їзді у місто, що автомобіль несправний. Він сигналив, аби ті остерігались.

Є припущення, що у вантажівки відмовили гальма. Однак офіційно цього не підтвердили. Тривають слідчі дії.

Камери спостереження зафіксували момент ДТП.

24 канал висловлює щирі співчуття рідним загиблих у моторошній автотрощі, що трапилась у Рудках.