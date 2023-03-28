У Батумі вирує сильний ураган, а в Чорному морі – 5-бальний шторм: у міст зриває дахи

У Батумі сильний ураган. Місцеві жителі повідомляють, що такої природної катаклізми у місті не було багато років.

28 березня на Чорному морі в Грузії 5-бальний шторм. У Батумі потужний ураган, який зносить все на своєму шляху.

Дивіться також Україну накрила негода: в яких областях немає світла

У Батумі шторм наробив лиха

Сильний вітер створив проблеми десяткам жителів Аджарії, зокрема Батумі. Ураган пошкодив інфраструктуру, позривав дерева з корінням, дахи будинків та рекламні банери. Через сильні пориви вітру літакам довелось сідати боком.

На ногах встояти дуже важко. Місцеві жителі повідомляють, що у повітрі літають покрівлі, сітки, побутові речі та навіть собаки.

До екстрених служб все ще надходять повідомлення про руйнування. Співробітники Служби управління надзвичайними ситуаціями намагаються реагувати оперативно на всі виклики.

Місцевій владі довелось перекрити рух на проспекті Фрідона Халваші, де вітер здув багаторічні евкаліпти.

Наслідки шторму у Батумі: дивіться відео

Відомо про першого загиблого

28 березня внаслідок сильного вітру на вулиці Агмашенебелі в Кобулеті, що неподалік від Батумі, впало дерево на автомобіль. Загинула людина, яка перебувала всередині.

Інформацію підтвердили у МВС Батумі. За даними відомства, вже розпочато розслідування. Наразі повідомлень про інших постраждалих внаслідок сильного вітру немає.