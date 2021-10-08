У Батумі обвалився багатоповерховий житловий будинок: є жертви

У грузинському Батумі 8 жовтня стався обвал багатоповерхового житлового будинку. За попередніми даними, унаслідок надзвичайної події загинули люди.

Очевидці повідомляють про те, що перед тим, як споруда впала, пролунав вибух. На місці події працює спецтехніка, мобілізовані швидка допомога та поліція.

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Рятувальники проводять евакуацію людей, які опинилися під завалами, наразі невідомо скільки їх там. Місцеві ЗМІ пишуть, що у будинку проживали 12 родин.

З-під завалів дістали дитину

Рятувальники дістали з-під завалів дитину.

Журналісти пишуть, що її стан – стабільний.

На даний момент існує дві версії того, що сталося: вибух газу або пошкодження несучої стіни під час ремонту.

У Батумі обвалився багатоповерховий житловий будинок: дивіться відео

Що відомо про будинок, який обвалився