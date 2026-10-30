"Вимоги Росії неприйнятні": адмірал Бауер про чисельність ЗСУ

Колишній голова Військового комітету НАТО Роб Бауер назвав дві ключові умови, без яких Україні не варто погоджуватися на мирне врегулювання. За його словами, держава має зберегти сильні та дієздатні Збройні сили й отримати дієві механізми стримування Росії від повторного вторгнення.

Про це Роб Бауер сказав в інтерв'ю "Укрінформу" на полях спеціального заходу брюссельського офісу Київського безпекового форуму.

Які умови потрібні Україні для справедливого миру?

На його думку, для досягнення справедливого миру важливо забезпечити два принципові елементи.

Перший – збереження суверенітету України, зокрема права самостійно визначати своє майбутнє та обирати союзи. Для цього країна повинна мати сильні й дієздатні Збройні сили.

По-перше, Україна має залишатися справді суверенною державою, яка сама визначає своє майбутнє та союзи, до яких вона входить. А це означає наявність дієздатних збройних сил. Це означає можливість керувати країною так, як того хоче український народ. Усі вимоги Росії стосовно того, що в Україні не має бути потужних збройних сил, – неприйнятні,

– заявив Бауер.

Другим обов'язковим елементом адмірал назвав надійні механізми стримування Росії від нової агресії.

Часто говорять про "гарантії безпеки". Але потрібні саме дієві механізми стримування, щоб Росія чітко розуміла: якщо вона спробує повторити агресію, то зазнає невдачі,

– підкреслив колишній голова Військового комітету НАТО.

Бауер вважає, що без цих двох умов Україні буде вкрай складно прийняти будь-яку пропозицію мирного врегулювання.

Адмірал також припустив, що територіальні поступки могли б стати частиною певного рішення, але лише за умови збереження українського суверенітету та наявності дієвих гарантій безпеки. Водночас він наголосив на різниці між фактичним невизнанням контролю над територією та юридичним визнанням її російською.

До того ж не йдеться про те, щоб просто віддати землі. Можна сказати, що ви визнаєте, що не контролюєте ці території, але водночас не визнаєте їх російськими. Жодного визнання де-юре. Це лише прийняття ситуації – тільки заради припинення війни,

– пояснив Бауер.

Він також згадав досвід Будапештського меморандуму 1994 року. На його переконання, будь-які нові безпекові зобов'язання мають бути максимально наближеними до механізму, передбаченого статтею 5 Статуту НАТО.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що хотів би зберегти чисельність Збройних сил. Однак майбутній розмір української армії залежатиме від фінансування та формату гарантій безпеки, які отримає Київ.