"Бавовна" у Мелітополі: місцеві пишуть – на аеродромі окупантів

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи. Попередньо відомо, що "бавовна" була в декількох місцях.

Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі. Про вибухи стало відомо орієнтовно в 00:28 8 серпня.

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У Мелітополі чули вибухи

Про "бавовну" в Мелітополі спочатку розповіли в телеграм-каналах. Зокрема, в "Риа-Мелитополь" написали про декілька локацій влучення. Попередньо відомо, що поцілили в:

аеродром;

та колишній завод РЕФМА.

Окрім того, додали, що спрацювала система ППО російських окупантів.

Цю інформацію підтвердили й самі пропагандисти. Зокрема, вони написали, що у місті їхня протиповітряна оборона збила щонайменше 2 ракети.

Вибухи в Мелітополі: дивіться відео (Обережно! Нецензурна лексика)

"Это Запорожье" повідомило, що за даними кореспондентів з Мелітополя, вибухи пролунали на аеродромі.

"Знову буде багато добрих росіян", – написали в телеграм-каналі.

Вибухи в Мелітополі: дивіться відео

В тимчасово окупованому місті знову "бавовна": дивіться відео

Варто зауважити, що ЗСУ ще не підтвердили, що вдарили по складах окупантів у Мелітополі, що на Запоріжжі.

Коротко про подібні "бавовни" в окупантів

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