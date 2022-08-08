"Бавовна" у Мелітополі: місцеві пишуть – на аеродромі окупантів
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи. Попередньо відомо, що "бавовна" була в декількох місцях.
Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі. Про вибухи стало відомо орієнтовно в 00:28 8 серпня.
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У Мелітополі чули вибухи
Про "бавовну" в Мелітополі спочатку розповіли в телеграм-каналах. Зокрема, в "Риа-Мелитополь" написали про декілька локацій влучення. Попередньо відомо, що поцілили в:
- аеродром;
- та колишній завод РЕФМА.
Окрім того, додали, що спрацювала система ППО російських окупантів.
Цю інформацію підтвердили й самі пропагандисти. Зокрема, вони написали, що у місті їхня протиповітряна оборона збила щонайменше 2 ракети.
Вибухи в Мелітополі: дивіться відео (Обережно! Нецензурна лексика)
"Это Запорожье" повідомило, що за даними кореспондентів з Мелітополя, вибухи пролунали на аеродромі.
"Знову буде багато добрих росіян", – написали в телеграм-каналі.
Вибухи в Мелітополі: дивіться відео
В тимчасово окупованому місті знову "бавовна": дивіться відео
Варто зауважити, що ЗСУ ще не підтвердили, що вдарили по складах окупантів у Мелітополі, що на Запоріжжі.
Коротко про подібні "бавовни" в окупантів
- 6 серпня "бавовна" пролунала в окупованій Макіївці. Попередньо відомо, що там детонував склад окупантів.
- 4 серпня вибухи в росіян пролунали в окупованій Новій Каховці, а також у Чорнобаївці.
- Того ж таки 4 серпня вибухи пролунали в тимчасово окупованому Донецьку. Проте згодом в Офісі Президента запевнили, що це не робота ЗСУ. Тобто Україна того разу була непричетна.
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